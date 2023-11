Dritta in curva e si schianta contro il guardrail, ferita una 21enne a Pontedellolio

Dritta in curva e si schianta contro il guardrail. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi di Pontedellolio. Una ragazza di 21 anni stava viaggiando al volante della sua auto quando, per motivi da chiarire, ha sbagliato la manovra in curva e di fatto è andata dritta schiantandosi contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che dopo le prime cure sul posto hanno condotto la giovane all’ospedale di Piacenza. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia locale Valnure Valchero.