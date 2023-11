Volley, Serie B1 – A Modena la prima di tre trasferte consecutive per l’Everest MioVolley

Scherzi del calendario o gioco degli accoppiamenti di inizio stagione: comunque sia per l’Everest, dopo la vittoria per 3-1 sulla Volley Academy Piacenza lo scorso sabato, si aprirà una finestra di quasi due mesi lontano dal Palazzetto dello Sport di Gossolengo. Un periodo piuttosto lungo, intervallato dal turno di riposo e dalla sosta natalizia, che si interromperà soltanto il prossimo 20 gennaio.

Il calendario

Tre le gare consecutive da giocarsi distanti dal pubblico di casa, un trittico che metterà di fronte le biancoblu ad altrettante formazioni piuttosto insidiose per diversi motivi. Sabato (gara al via alle 17:30) per il MioVolley appuntamento con il Volley Modena che ha conquistato la vittoria nelle ultime quattro gare disputate raggiungendo quota 12 (6 punti di distanza dall’Everest) nel girone C di serie B1. Formazione in crescita tecnica e di risultati, Volley Modena vanta in regia Elisa Lancellotti oltre a Gerosa al centro e Bozzini in posto quattro.

Il sabato di Modena potrebbe quindi riservare segnali importanti per il MioVolley che si ritroverà poi nuovamente ad affrontare un’altra formazione piuttosto ostica ed in crescendo come il Mosaico Volley Ravenna nella successiva giornata di serie B1.