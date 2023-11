Sorpresi in possesso di droga e 930 euro in contanti, due giovani arrestati

Arrestati con 160 grammi di hashish e qualche grammo di cocaina, 930 euro in contanti e telefonini, chiari segni di una attività di spaccio. A fermare i due giovani è stato un equipaggio del Radiomobile di Piacenza. I carabinieri li hanno sottoposti a controllo e sorpresi con la droga nell’auto.

In manette sono finiti due diciannovenni che i carabinieri hanno fermato a Piacenza in via Bazzani, nel primo pomeriggio di sabato 11 novembre, notati dai militari a bordo di un’auto con un atteggiamento sospetto. Nell’abitacolo dell’auto hanno trovato in loro possesso alcuni involucri con frammenti di hashish per complessivi 121 grammi e alcune dosi di cocaina.

In casa di uno dei due giovani, al termine della successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto ulteriori 39 grammi di hashish subito sottoposti a sequestro. Dopo tutte le formalità di rito espletate presso la caserma di via Beverora, i militari li hanno trasferiti nelle loro rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Piacenza previsto nella giornata odierna.