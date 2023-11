232^ Fiera Autunnale di Codogno il 14 e 15 Novembre nel Polo Fieristico in Viale Medaglie D’Oro. I visitatori all’interno dello storico appuntamento potranno trovare l’esposizione delle eccellenze agricole, zootecniche, agroalimentari e tanti eventi.

232^ Fiera Autunnale di Codogno: “Campioni di tradizioni”

E’ questo il claim scelto per il manifesto dell’edizione 232 della Fiera di Codogno e che dà continuità a uno straordinario 2023, anno caratterizzato dal prestigioso riconoscimento di Comune Europeo dello Sport e dai suoi numerosissimi eventi. Ma a Codogno non si è solo campioni inteso in senso sportivo, ma naturalmente di tradizioni antiche proprio come la Fiera, espressione ed esposizione delle eccellenze in agricoltura, nella zootecnia e nell’agroalimentare.

Il sito internet della manifestazione.

Calendario Convegni ed Eventi Collaterali

Fino al 19 novembre 2023

tutti i giorni dalle ore 15:30 alle ore 19:00 – e nei giorni di mercato e la domenica dalle ore 09:30 alle ore 12:00 Pesca di Beneficenza presso Oratorio – Centro Giovanile San Luigi, via Santa Francesca Cabrini 32

GIOVEDI’ 09 novembre 2023

Ore 17:30 Raccolta d’Arte C. Lamberti, via Cavallotti 6 – Sale 9 e 10

Conferenza stampa presentazione 232^ Fiera Autunnale di Codogno



Da VENERDI’ 10 novembre 2023 a DOMENICA 19 novembre 2023

Luna Park in piazzale Carabinieri d’Italia

SABATO 11 NOVEMBRE 2023

Ore 10:30 Civica Biblioteca – Sala Ragazzi

Lettura ad alta voce e laboratorio creativo – attivitàrivolte a bambini/e dai 2 ai 6 anni, a cura dei Lettori Volontari del Sabato

Ore 18:00 Palazzo Municipale – Sala Santelli

Rassegna “Leggiamo Lodigiano Autunno 2023” – incontro con le scrittrici lodigiane Giovanna Bruschi e Marina Rocca, moderatrice Anna José Buttafava, a cura dell’Assessorato alla Cultura e della Civica Biblioteca

DOMENICA 12 novembre 2023

Ore 10:00 Parrocchia di San Biagio e della Beata Vergine Immacolata

Celebrazione Santa Messa del Ringraziamento e benedizione trattori

Da LUNEDI’ 13 novembre 2023 a DOMENICA 19 novembre 2023

Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 apertura straordinaria della Raccolta d’Arte C. Lamberti, via Cavallotti 6

Da LUNEDI’ 13 novembre 2023 a GIOVEDI’ 23 novembre 2023

Dalle ore 20:30 Bocciodromo Comunale

Evento “Codogno2023 – Comune Europeo dello Sport”

“Torneo 232^ Fiera Città di Codogno” a cura di Bocciofila Codognese 88 ASD, gara regionale di bocce a coppie per formazioni di categorie A-B-C-D

LUNEDI’ 13 novembre 2023

Ore 15:00 Palacampus Assigeco, ingresso Viale Papa Giovanni XXIII

“Le prospettive della Zootecnica della Pianura Padana”, convegno a cura della Confagricoltura Milano-Lodi e Monza Brianza

MARTEDI’ 14 novembre 2023

Ore 08:00

Apertura padiglioni fieristici

Ore 10:30 Sala Vezzulli

Cerimonia inaugurale della 232^ edizione della Fiera Autunnale di Codogno

Ore 15:00 Tendostruttura commerciale – Spazio Eventi

Cerimonia di consegna delle borse di studio agli allievi più meritevoli degli Istituti tecnici Tosi e Ambrosoli e del Liceo Novello

Ore 16:00 Tendostruttura commerciale – Spazio Eventi

“FierArte 2023: l’arte interpreta la Fiera”- con il pittore Bob Scarioni, conduce Francesco Dionigi

Attività didattiche rivolte alle Scuole dell’Infanzia e Primarie di Primo Grado

Ore 9:00 – 16:00 Padiglione Bovini

Laboratorio Caseario a cura dell’ITAS A.Tosi di Codogno

Ore 9:00 -16:00 Partenza ingresso lato Assigeco

Visite guidate a cura degli studenti dell’ITAS A.Tosi di Codogno

Ore 9:30- 14:30 Tendostruttura commerciale – Spazio Coldiretti

Attività – gioco “Indovina quando?” legata alla stagionalità a cura della Fattoria Didattica Cascina San Donato di Abbiategrasso (MI)

Ore 13:30 – 16:00 Padiglione Bovini

Dimostrazione filiera produzione del miele a cura dell’apicoltore Fasoli Massimiliano di Mairago

Nel padiglione bovini concorso ARAL (Associazione Regionale Allevatori Lombardi) – Valutazione soggetti bovini – Mostra Interprovinciale Frisona presso il ring Padiglione Bovini

Ore 12:30 Valutazione categorie manze

Ore 15:30 Valutazione categorie vacche

Ore 18:00 Finali e Campionesse Mostra

Nel padiglione bovini:

concorso della bovina di razza frisona italiana proveniente dalle province di Lodi, Pavia, Milano, Monza-Brianza, Como, Lecco e Varese

esposizione bovini di razza da carne

Nel padiglione adiacente all’Ufficio Fiera:

mostra avicola

mostra di ovi caprini

mostra concorso di coniglicultura

mostra ornitologica

mostra di cavalli a cura di VALE RANCH

Nell’Area Assigeco:

esposizione commercianti di animali di razze bovine

esposizione macchine agricole d’epoca

mostra di macchine agricole e macchinari per la lavorazione della terra e del giardinaggio

mostra delle attrezzature zootecniche e alimenti zootecnici

Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 nell’area adiacente alla nuova palazzina servizi sarà presente VALE RANCH con battesimo della sella, giro a cavallo gratuito per i bambini

MERCOLEDI’ 15 novembre 2023

Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 sarà disponibile gratuitamente un trenino dal Centro per raggiungere il Quartiere Fieristico

Ore 8:00 Apertura padiglioni

Ore 8:00 – 19:00 Tradizionale mercato ambulanti nelle vie del Quartiere San Biagio

Ore 9:30 – 14:30 Tendostruttura Commerciale – Spazio Poste Italiane

Evento “Codogno2023 – Comune Europeo dello Sport”

Cartolina dedicata alla 232^ Fiera Autunnale con speciale annullo a cura di Poste Italiane e Pro Loco di Codogno

Ore 10:00 Tendostruttura Commerciale – Spazio Eventi

“Perdoni marchesa, quanti piccioncini desidera per il desinare di domani?”: una breve storia della tavola nel Basso lodigiano – conversazione con Angelo Stroppa e Ferruccio Pallavera e degustazione con il Caseificio Zucchelli

Ore 11:00 Tendostruttura Commerciale – Spazio Eventi

“Dolce sorpresa in Fiera”: showcooking e degustazione a cura della Premiata Pasticceria dei Fratelli Cornali

Ore 12:00 Tendostruttura Commerciale – Spazio Eventi

“Parola ai Sindaci: idee per il Lodigiano e le sue comunità”: conversazione con Elia Delmiglio (sindaco di Casalpusterlengo), Andrea Furegato (sindaco di Lodi) e Francesco Passerini (sindaco di Codogno). Conduce Vittorio Boselli

Ore 13:00 Tendostruttura Commerciale – Spazio Eventi

“MasterChef in Fiera – il raviolone al tuorlo d’uovo”: showcooking e degustazione con Roberto Resta, direttamente da MasterChef12

14:00 Sala Vezzulli

“Questa Pac conviene alle Imprese agricole?”, convegno a cura dell’Associazione Coldiretti Milano-Lodi

Ore 14:00 Tendostruttura Commerciale – Spazio Eventi

“Vini di San Colombano e formaggi lodigiani: nuove sintonie”, con la sommelier Elisabetta Luciano e Antonio Croce, del caseificio Angelo Croce. Partecipa Diego Bassi, Presidente Consorzio vini doc di San Colombano al Lambro

Ore 15:00 Tendostruttura Commerciale – Spazio Eventi

“Giovani e lavoro, le prospettive nel settore del food: un nuovo progetto a Codogno”: con Marina Ratto (Direttore Cfp Calam), Isacco Galuzzi (Segretario Ascom Confcommercio) e Luca Gennari (La Vecchia Corte di Cavacurta)

Ore 16:00 Tendostruttura Commerciale – Spazio Eventi

“Hamburger lodigiano e dintorni: la carne e la generazione dei Millenians” – evento con degustazione a cura dell’Associazione macellai della Provincia di Lodi – con la collaborazione del Basulon di Pietro Mosconi

Attività didattiche rivolte alle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Primo Grado

Ore 9:00 – 12:00 Area esterna Palacampus Assigeco

Attività con i rapaci – specie autoctone a cura del centro I Regno dei Rapaci in collaborazione con i Falconieri di Sua Maestà

Ore 9:00 – 13:00 Padiglione Bovini

Laboratorio Caseario a cura dell’ITAS A. Tosi di Codogno

Ore 9:00 -13:00 Partenza ingresso lato Assigeco

Visite guidate a cura degli studenti dell’ITAS A. Tosi di Codogno

Ore 9:30- 14:30 Tendostruttura commerciale – Spazio Coldiretti

Attività – gioco “La signora e il signor Testa Erbosa” – legata al ciclo dell’erba, il valore e l’importanza dell’acqua, la dedizione e l’impegno necessari nel lavoro dell’agricoltore a cura della Fattoria Didattica Cascina Castellazzo di Grazia Barbara di Basiano (MI)

Ore 9:00 – 16:00 Padiglione Bovini

Dimostrazione filiera produzione del miele a cura dell’apicoltore Fasoli Massimiliano di Mairago

Concorso ARAL – Associazione Regionale Allevatori Lombardi

Valutazione soggetti bovini – Mostra Interprovinciale Frisona presso il ring Padiglione Bovini

Ore 9:30 – 12:00 Gara di valutazione tra gli studenti ITAS

Ore 12:00 – 12:30 Sfilata Frisona e Premiazioni Miglior Allevatore – Espositore

Ore 13:00 – 14:00 Gara di conduzione con la partecipazione degli studenti ITAS Tosi

Ore 14:30 – 16:00 Concorso AGAFI conduzione e gara di giudizio

Nel padiglione bovini:

concorso della bovina di razza frisona italiana proveniente dalle province di Lodi, Pavia, Milano, Monza-Brianza, Como, Lecco e Varese

esposizione bovini di razza da carne

Nel padiglione ex-APE:

mostra avicola

mostra di ovi caprini

mostra concorso di coniglicultura

mostra ornitologica

mostra di cavalli a cura di VALE RANCH

Nell’Area Assigeco:

esposizione commercianti di animali di razze bovine

esposizione macchine agricole e mezzi di trasporto d’epoca

mostra di macchine agricole e macchinari per la lavorazione della terra e del giardinaggio

mostra delle attrezzature zootecniche e alimenti zootecnici

Esposizione e dimostrazione spettacolo di falconeria

Viale Medaglie d’Oro – fronte biglietteria

Servizio di omnibus gratuito trainato da cavalli e muli per bambini e famiglie (in zona esterna – Viale Medaglie d’Oro, con partenza davanti alle biglietterie)

Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 nell’area adiacente alla nuova palazzina servizi sarà presente VALE RANCH con battesimo della sella, giro a cavallo gratuito per i bambini

GIOVEDI’ 16 novembre 2023

Ore 21:00 Sala Auditorium Istituto Tecnico Agrario Statale A. Tosi

Evento “Codogno2023 – Comune Europeo dello Sport”

“La via meno battuta” incontro con l’Alpinista ed accademico del CAI Matteo Della Bordella, a cura del Club Alpino Italiano – sezione di Codogno

VENERDI’ 17 novembre 2023

Ore 21:00 Ex Ospedale Soave

Evento “Codogno2023 – Comune Europeo dello Sport”

Esposizione “Scooter il Mito”, a cura di Moto Club Codogno ASD

SABATO 18 novembre 2023

Dalle ore 09:00 Poligono di Retegno

Evento “Codogno2023 – Comune Europeo dello Sport”

“Gara di tiro alla sagoma del Tacchino”, a cura di Tiro a Segno Nazionale Sezione di Codogno

Dalle ore 10:30 Palazzo Municipale – Sala Santelli

‘Storie di restauri: Codogno e i suoi tesori’, a cura del laboratorio di restauro Furlotti di Milano, evento organizzato da Prometeo 2050, dai volontari del distretto ODV-Rotary Codogno in partnership con il Comune di Codogno

Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 – Fondazione Lamberti

Inaugurazione Mostra “Trilogia di una visione – Fondazione Lamberti- Raccolta d’arte Lamberti- Cooperativa Amicizia insieme per una cultura di Comunità”

Ore 21:00 Ex Ospedale Soave

Concerto Sinfonico Orchestra dei Colli Morenici, direttore Valentino Salvini

DOMENICA 19 novembre 2023

Dalle ore 7:30 – Palazzetto dello Sport

Evento “Codogno2023 – Comune Europeo dello Sport”

“40^ Marcia Fiera di Codogno ”, a cura del ASD Gruppo Podistico Codogno ‘82

Partenza e arrivo presso il Palazzetto dello Sport di Viale Resistenza con percorsi che si snodano nelle campagne di Codogno

Per le vie del centro storico ed in piazza Cairoli tradizionale mercato ambulanti

Luna Park in piazzale Carabinieri d’Italia

Dalle ore 18:00 piazza Cairoli – Mercato Coperto

Esibizione del Gruppo Blinda Band

Apertura straordinaria dei negozi del centro cittadino

SABATO 25 e DOMENICA 26 novembre 2023

Dalle ore 10:00 – Sala Biliardi San Biagio

Evento “Codogno2023 – Comune Europeo dello Sport”

“Trofeo Città di Codogno”, a cura del ASD Biliardi San Biagio