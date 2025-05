Un drone all’avanguardia per i vigili del fuoco, il dono della ditta Leonardo – FOTO e AUDIO

Un aeromobile a pilotaggio remoto (drone) “Matrice 4T” della ditta DJ. E’ il prezioso dono che la ditta “Leonardo S.P.A” ha consegnato questa mattina all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco sezione di Piacenza. La stessa Associazione provvede poi a cederlo in comodato d’uso gratuito ai Vigili del Fuoco di Piacenza a condizione che lo stesso, qualora non impegnato in attività di soccorso, permanga in modo continuativo presso la sede centrale del Comando.

Un innesto importante per i pompieri piacentini, considerati i sempre più numerosi incarichi in cui queste tecnologie vengono impiegate.

Lo conferma il Comandante Provinciale di Piacenza, Pier Nicola Dadone.

“Il settore dei droni si sta ampliando molto, stanno aumentando molto le applicazioni nel soccorso di questi di questi strumenti. E’ un comparto che sta evolvendo rapidamente: stanno entrando in uso droni sempre più performanti e che noi usiamo in tante situazioni diverse. Li usiamo per la ricerca di persone, li usiamo per fare sopralluoghi, li usiamo adesso anche per trasporto di piccoli oggetti che possono essere utili nell’attività del soccorso. Quindi è uno strumento che si aggiunge alle potenzialità di soccorso che già avevamo con i mezzi e col personale sviluppato in questi anni”.