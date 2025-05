Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink apre il gas all’autodromo di Monza: tra le Juniores vince Elisa Bianchi, seconda Linda Sanarini

Doppietta d’autore per la Bft Burzoni VO2 Team Pink all’autodromo di Monza, con le “panterine” che graffiano nel primo Trofeo Zambelli Dino (Donne Open). La formazione piacentina Donne Juniores, infatti, ha brillato in terra brianzola grazie a Elisa Bianchi e Linda Sanarini. La bresciana classe 2008 centra il primo acuto 2025 e nella categoria Juniores grazie a uno sprint importante, chiudendo quarta assoluta e prima di categoria. Argento Donne Juniores per la compagna di squadra padovana Linda Sanarini (2007), vincitrice domenica scorsa a Urbisaglia e oggi anche decima assoluta. Nella classifica Donne Juniores, anche il quinto posto per la veronese Matilde Rossignoli e decimo per la laziale Sofia Delle Fontane.

La Bft Burzoni VO2 Team Pink celebra la quinta vittoria stagionale con tre diverse ragazze, con l’acuto di Elisa Bianchi che si somma a quello di Linda Sanarini e al tris precedente di Agata Campana.

Ordine d’arrivo Donne Open

1° Lara Crestanello (Born To Zhiraf Btc City Ljubljana) 81,102 chilometri in 1 ora 51 minuti e 2 secondi, media 43,826

2° Anita Baima (Horizons Cycling Club)

3° Maria Pia Chiatto (Zhiraf Pagliaccia)

4° Elisa Bianchi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

5° Virginia Iaccarino (Aromitalia 3T Vaiano)

6° Vittoria Grassi (Bepink)

7° Cauren Thomas (S.Kilda Cycling Club Aus)

8° Emanuela Zanetti (Isolmant-Premac-Vittoria)

9° Giulia Vallotto (Team Mendelspeck E – Work)

10° Linda Sanarini (Bft Burzoni VO2 Team Pink).

Classifica Donne Elite

1° Lara Crestanello (Born To Zhiraf Btc City Ljubljana) 81,102 chilometri in 1 ora 51 minuti e 2 secondi, media 43,826

2° Anita Baima (Horizons Cycling Club)

3° Maria Pia Chiatto (Zhiraf Pagliaccia)

4° Virginia Iaccarino (Aromitalia 3T Vaiano)

5° Vittoria Grassi (Bepink)

6° Cauren Thomas (S.Kilda Cycling Club Aus)

7° Emanuela Zanetti (Isolmant-Premac-Vittoria)

8° Giulia Vallotto (Team Mendelspeck E – Work)

9° Arianna Giordani (Isolmant-Premac-Vittoria)

10° Serena Semoli (Horizons Cycling Club).

Classifica Donne Juniores

1° Elisa Bianchi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 81,102 chilometri in 1 ora 51 minuti e 2 secondi, media 43,826

2° Linda Sanarini (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Chantal Pegolo (Conscio Pedale Del Sile)

4° Giulia Limonta (Petrucci Gauss Cycling Team)

5° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

6° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)

7° Nicoletta Berni (Horizons Cycling Club)

8° Melania Minichino (Team Biesse Carrera Zambelli)

9° Giulia Calderini (Corridonia)

10° Sofia Delle Fontane (Bft Burzoni VO2 Team Pink).