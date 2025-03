Duathlon – Tania Molinari campionessa Regionale a Forlì

Domenica a Forlì è andata in scena la seconda tappa del circuito nazionale di duathlon valido anche come campionato regionale assoluto. Ai nastri di partenza Tania Molinari, portacolori del Piacenza Triathlon Vittorino, alla sua prima uscita stagionale della multi disciplina dopo un inverno con ottimi riscontri nella corsa.

Il racconto della gara

La prima frazione di 5km si snodava per le vie cittadine con un percorso insidioso per i sampietrini e i continui cambi di direzione. Il ritmo è da subito indiavolato con sei atlete che prendono la testa della corsa: Federica Frigerio del Cus Pro Patria, Asia Mercatelli di 707, Alice Bagarello e Chiara Lobba del K3 Cremona, Eva Serena della DDS e Tania.

Alla fine della prima frazione l’atleta della DDS perde contatto e in bici rimane un gruppetto di cinque atlete che ha già quasi un minuto sulle immediate inseguitrici. Nonostante il gran vantaggio le cinque pedalano in accordo sui 20km successivi con cambi regolari in doppia fila aumentando ulteriormente il vantaggio. Sarà l’ultima frazione a definire il podio.

Il gruppetto entra in zona cambio compatto. La più veloce ad in filarsi le scarpe da running è Tania Molinari, ma le altre rientrano dopo poco. L’unica attardata in zona cambio è Frigerio, la più accreditata nella corsa, atleta élite di duathlon, già nazionale nel 2024 con diverse convocazioni a mondiali e europei, che infatti rientra dopo poco e inizia subito a far selezione con ripetuti cambi di ritmo.

Le prime a farne le spese sono Lobba e Bagarello. La terza frazione è di 2500m, ma l’organizzatore ha pensato bene di allungare il percorso e alla fine saranno quasi 3km. Nel finale cede Mercatelli, rimangono Molinari e Frigerio a giocarsi la vittoria. A 500m dal traguardo l’ennesimo strappo della Frigerio fa cedere qualche metro a Tania che rimane attardata ma saldamente al secondo posto, alla fine sono solo 5″ che separano le prime due, ottima prova per la piacentina in vista dei prossimi campionati italiani. Il secondo posto assoluto vale a Tania il titolo di campionessa regionale essendo la Frigerio della Lombardia.

Prossimo appuntamento

Prossimo appuntamento per Tania Molinari a San Damiano per la prima edizione di una gara che si preannuncia velocissima per la caratteristica dei percorsi completamente piatti e con lunghi rettilinei.