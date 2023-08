Due borse di studio sostenute da Giorgio Armani per i migliori studenti di Global Business Management

Due borse di studio, del valore di 4mila e ottocento euro ciascuna, destinate ai migliori studenti di Global Business Management, il corso di laurea magistrale internazionale della Facoltà di Economia e Giurisprudenza attivato presso la Sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica,istituite con il sostegno di Giorgio Armani, lo stilista e imprenditore piacentino che l’11 maggio ha ricevuto la laurea honoris causa dall’Ateneo.

Per partecipare al bando occorre aver acquisito, entro il 31 ottobre 2023, 50 CFU riportando una votazione media non inferiore a 26/30 e avere un reddito “equivalente” non superiore a 50.000 euro.

«Premiare il merito è l’obiettivo principale di queste borse di studio, frutto della generosità di Giorgio Armani che dal maggio scorso è laureato honoris causa proprio in Global Business Management e che ha sottolineato nel suo intervento l’importanza della passione, ma anche dell’impegno e del lavoro per raggiungere i propri obiettivi» sottolinea Anna Maria Fellegara, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza. «Per noi – rimarca il coordinatore del corso Emanuele Vendramini – è un privilegio e un orgoglio poter proporre ai nostri studenti questa possibilità di sostegno economico, che testimonia tra le altre cose lo strettissimo legale tra la laurea internazionale in Global Business Management e il mondo imprenditoriale d’eccellenza, sia a livello locale, come testimoniato dal premio di laurea in onore di Cesare Betti, che a livello globale».

La domanda di ammissione al concorso e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 30 novembre 2023 alla Direzione di Sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in via Emilia Parmense 84, 29122 Piacenza, e-mail: direzione.sede-pc@unicatt.it