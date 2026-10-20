Due infortuni sul lavoro in poche ore: operaio ferito in cantiere, donna si schiaccia una mano nell’impastatrice

20 Ottobre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Due infortuni sul lavoro nella mattinata di martedì 20 ottobre nel Piacentino. Il primo si è verificato a Rustigazzo, frazione di Lugagnano Val d’Arda, dove un operaio di 52 anni è rimasto ferito a un braccio mentre lavorava in un cantiere. Il secondo è avvenuto in un laboratorio di pasticceria nei pressi di via Pietro Cella, a Piacenza, dove una donna di 30 anni si è schiacciata una mano con un’impastatrice. Fortunatamente, nessuno dei due lavoratori avrebbe riportato conseguenze gravi.

A Rustigazzo, il 52enne è rimasto coinvolto in un incidente durante l’attività lavorativa all’interno di un cantiere. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, così come le circostanze che hanno provocato la lesione al braccio. Le condizioni dell’operaio non desterebbero particolare preoccupazione.

Il secondo episodio si è verificato in città, all’interno di un laboratorio di pasticceria situato nella zona di via Pietro Cella.

Una lavoratrice di 30 anni, mentre si trovava alle prese con un’impastatrice, è rimasta con una mano schiacciata nel macchinario. Anche in questo caso, fortunatamente, le conseguenze dell’infortunio non sarebbero gravi.

Due incidenti avvenuti a poche ore di distanza, entrambi durante lo svolgimento delle rispettive attività lavorative.

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