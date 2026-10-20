Due infortuni sul lavoro in poche ore: operaio ferito in cantiere, donna si schiaccia una mano nell’impastatrice

Due infortuni sul lavoro nella mattinata di martedì 20 ottobre nel Piacentino. Il primo si è verificato a Rustigazzo, frazione di Lugagnano Val d’Arda, dove un operaio di 52 anni è rimasto ferito a un braccio mentre lavorava in un cantiere. Il secondo è avvenuto in un laboratorio di pasticceria nei pressi di via Pietro Cella, a Piacenza, dove una donna di 30 anni si è schiacciata una mano con un’impastatrice. Fortunatamente, nessuno dei due lavoratori avrebbe riportato conseguenze gravi.

A Rustigazzo, il 52enne è rimasto coinvolto in un incidente durante l’attività lavorativa all’interno di un cantiere. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, così come le circostanze che hanno provocato la lesione al braccio. Le condizioni dell’operaio non desterebbero particolare preoccupazione.

Il secondo episodio si è verificato in città, all’interno di un laboratorio di pasticceria situato nella zona di via Pietro Cella.

Una lavoratrice di 30 anni, mentre si trovava alle prese con un’impastatrice, è rimasta con una mano schiacciata nel macchinario. Anche in questo caso, fortunatamente, le conseguenze dell’infortunio non sarebbero gravi.

Due incidenti avvenuti a poche ore di distanza, entrambi durante lo svolgimento delle rispettive attività lavorative.