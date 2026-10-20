Dolore per la scomparsa del Professor Mario Sanna, fondatore del Gruppo Otologico

20 Ottobre 2026 Redazione MC Attualità
Dolore per la scomparsa del Professor Mario Sanna, fondatore del Gruppo Otologico

La Casa di Cura Piacenza e il Gruppo Otologico annunciano con profondo cordoglio la scomparsa del Professor Mario Sanna, fondatore e direttore del Gruppo Otologico dal 1983, tra le figure di riferimento internazionali dell’otorinolaringoiatria e pioniere della moderna chirurgia della base cranica.
Si è spento ieri, circondato dall’affetto dei suoi cari. Il prossimo 22 ottobre avrebbe compiuto 81 anni.

Nel corso della sua carriera, il Professor Sanna ha contribuito all’evoluzione della chirurgia otologica e della base cranica, promuovendo l’innovazione e il miglioramento delle possibilità di cura. La sua attività ha consolidato il ruolo del Gruppo Otologico nel panorama specialistico internazionale.

Fondamentale anche il suo impegno nella trasmissione delle conoscenze: oltre 2.000 medici, provenienti da tutto il mondo, si sono formati sotto la sua guida, raccogliendone il metodo, il rigore professionale e l’attenzione al progresso scientifico.

Fondatore e ispiratore della Fondazione che porta il suo nome dal 2015, ha sostenuto il valore della ricerca e della condivisione del sapere come strumenti essenziali per lo sviluppo della medicina. Fino agli ultimi mesi ha continuato a partecipare alla vita scientifica internazionale, prendendo parte anche al congresso sui paragangliomi della testa e del collo svoltosi a Piacenza lo scorso settembre.

«Andate avanti guardando al futuro e non smettete di studiare e di porvi domande, perché il mondo ha ancora bisogno di scienza e ricerca».

Queste parole esprimono la visione che ha guidato il suo percorso e che continuerà a orientare quanti ne raccolgono l’eredità.

La famiglia e il Gruppo Sanitario proseguiranno il percorso intrapreso dal Professor Sanna, custodendone i valori e valorizzando quanto ha costruito in ambito clinico, scientifico e organizzativo.

La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la comunità medico-scientifica internazionale, che perde una figura di straordinario valore scientifico e umano.
Restano il contributo allo sviluppo scientifico, gli insegnamenti trasmessi a generazioni di specialisti e il Gruppo Otologico, realtà che ha fondato e fatto crescere nel corso della sua vita professionale.

La Casa di Cura Piacenza, la Casa di Cura Sant’Antonino, il Gruppo Otologico e il PacC Poliambulatorio di Collecchio, si uniscono al dolore della famiglia del Professor Mario Sanna, esprimendo le più sentite condoglianze e la propria vicinanza in questo momento di profonda tristezza.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover