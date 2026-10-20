Dolore per la scomparsa del Professor Mario Sanna, fondatore del Gruppo Otologico

La Casa di Cura Piacenza e il Gruppo Otologico annunciano con profondo cordoglio la scomparsa del Professor Mario Sanna, fondatore e direttore del Gruppo Otologico dal 1983, tra le figure di riferimento internazionali dell’otorinolaringoiatria e pioniere della moderna chirurgia della base cranica.

Si è spento ieri, circondato dall’affetto dei suoi cari. Il prossimo 22 ottobre avrebbe compiuto 81 anni.

Nel corso della sua carriera, il Professor Sanna ha contribuito all’evoluzione della chirurgia otologica e della base cranica, promuovendo l’innovazione e il miglioramento delle possibilità di cura. La sua attività ha consolidato il ruolo del Gruppo Otologico nel panorama specialistico internazionale.

Fondamentale anche il suo impegno nella trasmissione delle conoscenze: oltre 2.000 medici, provenienti da tutto il mondo, si sono formati sotto la sua guida, raccogliendone il metodo, il rigore professionale e l’attenzione al progresso scientifico.

Fondatore e ispiratore della Fondazione che porta il suo nome dal 2015, ha sostenuto il valore della ricerca e della condivisione del sapere come strumenti essenziali per lo sviluppo della medicina. Fino agli ultimi mesi ha continuato a partecipare alla vita scientifica internazionale, prendendo parte anche al congresso sui paragangliomi della testa e del collo svoltosi a Piacenza lo scorso settembre.

«Andate avanti guardando al futuro e non smettete di studiare e di porvi domande, perché il mondo ha ancora bisogno di scienza e ricerca».

Queste parole esprimono la visione che ha guidato il suo percorso e che continuerà a orientare quanti ne raccolgono l’eredità.

La famiglia e il Gruppo Sanitario proseguiranno il percorso intrapreso dal Professor Sanna, custodendone i valori e valorizzando quanto ha costruito in ambito clinico, scientifico e organizzativo.

La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la comunità medico-scientifica internazionale, che perde una figura di straordinario valore scientifico e umano.

Restano il contributo allo sviluppo scientifico, gli insegnamenti trasmessi a generazioni di specialisti e il Gruppo Otologico, realtà che ha fondato e fatto crescere nel corso della sua vita professionale.

La Casa di Cura Piacenza, la Casa di Cura Sant’Antonino, il Gruppo Otologico e il PacC Poliambulatorio di Collecchio, si uniscono al dolore della famiglia del Professor Mario Sanna, esprimendo le più sentite condoglianze e la propria vicinanza in questo momento di profonda tristezza.