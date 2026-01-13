Due nuovi defibrillatori per la polizia, andranno a potenziare l’equipaggiamento delle volanti

13 Gennaio 2026
Nella mattinata odierna il Medico Principale Dr. Matteo Zandalasini ha consegnato formalmente 2 nuovi defibrillatori al Sig. Vicario del Questore Dr.ssa Giovanna Sabato, alla presenza del personale sanitario, della Squadra Volante e del Sostituto Commissario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Matteo Bongiorni.

I nuovi D.A.E. saranno destinati ad implementare il numero dei dispositivi già disponibili presso la Questura garantendo una copertura maggiormente efficace e capillare in zone ad alta affluenza. Ad oggi sono in totale dieci i dispositivi in dotazione alla Polizia di Stato, comprensivi dei due apparecchi in dotazione alla Polstrada e di quello utilizzato alla Polfer.

La principale novità introdotta con i D.A.E. di ultima generazione è la Tecnologia GPS che permette la localizzazione del dispositivo in tempo reale, tramite la Centrale Operativa del 118, permettendo interventi immediati e coordinati a livello territoriale tra Polizia di Stato, Progetto Vita e Azienda USL di Piacenza.

Fondamentale, altresì, è l’aspetto formativo e di “Retraining BLS-D” del personale, finalizzato al mantenimento di un elevato livello di capacità operativa che, dal 2025, è svolto anche dai professionisti sanitari della Polizia di Stato, in collaborazione con gli istruttori di Progetto Vita.

