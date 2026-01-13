Iscrizioni scolastiche, in aiuto alle famiglie gli sportelli “Digitale facile”

Per supportare i cittadini nella compilazione delle domande di iscrizione alle scuole per l’anno scolastico 2026 / 2027 attraverso la piattaforma ministeriale “UNICA” è disponibile il servizio gratuito degli sportelli “Digitale Facile” del Comune di Piacenza, dedicato all’assistenza e all’orientamento nell’uso dei servizi online della Pubblica Amministrazione.

È quindi possibile rivolgersi ai cinque punti di facilitazione digitale presenti presso: Quic (via Beverora 57), InformaSociale (via Taverna 39), Unità Operativa Minori dei Servizi sociali (via Martiri della Resistenza 8/A), Biblioteca della Besurica (via Perfetti 2) e Centro per le famiglie (Galleria del Sole 67).

Per accedere agli sportelli è consigliata la prenotazione. Per ulteriori informazioni, per consultare gli orari di apertura dei singoli sportelli e per prendere appuntamento è possibile visitare la pagina www.comune.piacenza.it/digitalefacile oppure inviare una mail a digitalefacile@comune.piacenza.it; usare la piattaforma online Affluences; in alternativa è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 344.0651015.

