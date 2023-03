Il teatro come strumento sociale, vicino alla comunità: due nuovi progetti firmati Manicomics – AUDIO

Due nuove iniziative all’interno del progetto “Teatro e Comunità” di Manicomis. Due iniziative supportate dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e presentate oggi dai consiglieri della Fondazion, Elena Uber e Mario Magnelli e partecipata dai Manicomics al completo, nelle persone di Rolando Tarquini, Mauro Mozzani, Paolo Pisi, Allegra Spernanzoni, Mauro Caminati e Agostino Bossi.

Due progetti si diceva, rispettivamente dai titoli “Tra Apollo e Dioniso” e “YEStheatre”.

I progetti in oggetto fanno parte del progetto generale dal titolo Manicomics HUB, sostenuto dalla Fondazione dedicato al territorio piacentino: progetto generale che mira all’organizzazione di eventi teatrali inclusivi e culturalmente vicini alla popolazione, come il festival Stralunà che si terrà a giugno e la Rassegna Rido Sogno e Volo tuttora in corso. Ma vogliono anche incidere nell’area didattico-educativa e di produzione artistica e nello sviluppo dei percorsi partecipati, di comunità e sviluppo della persona, denominata Teatro di Comunità”, commenta Tarquini.

Il progetto “Tra Apollo e Dioniso” è dedicato ai gruppi di artisti dello spettacolo dal vivo, multidisciplinari, scadrà il 16 marzo. Tutti i dettagli all’indirizzo https://www.manicomics.it/call-tra-apollo-e-dioniso-2023/

Il progetto “YEStheatre” è già partito; accoglie 25 operatori sociali e di teatro educativo che negli spazi Manicomics fino alla fine dei maggio saranno condotti peopeio da Manicomics in un percorso esperienziale di formazione.

