Presentazione del libro “E Orso non parlò”, il 14 aprile iniziativa dell’Anpi Comitato di Piacenza.

L’anniversario della Liberazione dall’Anpi sarà celebrato quest’anno a Piacenza con diverse iniziative, come si usava prima della pandemia. La prima consiste in un incontro sulla grande figura di protagonista e martire della lotta partigiana, Antonio Carini di Monticelli d’Ongina, componente del Comando Generale delle Brigate Garibaldi a fianco di Luigi Longo, inviato come ispettore di tale Comando in Romagna, catturato e trugidato dai fascisti a Meldola di Forlì, Medaglia d’Argento al V.M.