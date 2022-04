Inaugurato il Mercato Coperto di Campagna Amica: “Coldiretti e tutti gli agricoltori sentinelle del territorio, in questo luogo non solo eccellenze alimentari ma anche senso di comunità” – AUDIO e FOTO

Un luogo della città in cui trovare le migliori eccellenze del territorio. Dalle 8 di questa mattina in via Farnesiana, 17 a Piacenza ha aperto i battenti il Mercato Coperto di Campagna Amica promosso da Coldiretti. Il Mercato Coperto sarà aperto tutti i fine settimana: il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30. Uno spazio per la spesa sostenibile e di qualità, in cui trovare frutta, verdura, carne, pesce, formaggio e molto altro ma anche il luogo dove gustare agri-aperitivi o i piatti realizzati dai cuochi contadini degli agriturismi Terranostra o infine i gelati di Campagna Amica a km zero.

“Oggi è una giornata speciale perché questo mercato rappresenta il tema della spesa sostenibile, l’amore e la passione di tutti coloro che fanno parte del mondo agricolo, sono loro che fanno la qualità e vogliono far conoscere il patrimonio del nostro territorio. Ci saranno degustazioni e laboratori votati a promuovere le nostre eccellenze. Ai nostri agricoltori e allevatori va il nostro ringraziamento, sono le sentinelle della nostra terra. Affrontano problemi di ogni tipo per mantenere alta la qualità dei nostri prodotti”, commenta il sindaco Patrizia Barbieri.

“Iniziativa che dimostra la capacità di resistenza del nostro territorio. Nonostante le difficoltà degli ultimi due anni Coldiretti è riuscita comunque a rilanciare, avviando questo luogo fortemente identitario per tutto il Piacentino”, commenta Claudio Giordano, viceprefetto aggiunto.

Presente il Presidente regionale di Coldiretti, Nicola Bertinelli: “Questo mercato si apre in un momento molto particolare. Se la pandemia prima e la guerra in Ucraina ora hanno portato qualcosa di positivo, è la consapevolezza che con il cibo non si scherza: è un tema di sicurezza nazionale. Questo non è solo un luogo dove si può acquistare il cibo direttamente dai produttori, è un luogo dove è possibile entrare in contatto con il mondo agricolo, scambiare e condividere in una logica di inclusività, un progetto che guarda all’intero paese. L’agricoltura è uno strumento che garantisce sicurezza in tema di sovranità alimentare”.

“Gli agricoltori che riconquistano gli spazi della città, aiutando a ridisegnare le città in un’ottica di sostenibilità e qualità della vita. Ringrazio i piacentini e invito tutti a raggiungerci e vivere questo luogo come spazio di comunità, come uno spazio in cui la campagna e la città si incontrano. Adottate questo spazio e fatelo diventare un luogo di solidarietà, utile anche alle scuole e ai più giovani”. E’ il commento del Direttore Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli.