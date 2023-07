L’edizione 2023 del Festival Illica a Castell’Arquato, eventi fino all’8 luglio. Jacopo Brusa: “Opposti che si attraggono” – AUDIO

L’edizione 2023 del Festival Illica a Castell’Arquato. La rassegna, che nasce per rendere omaggio alla figura del commediografo, poeta e librettista arquatese Luigi Illica (1857-1919), presenta un fitto calendario di incontri e concerti. In particolare gli eventi, in programma fino a sabato 8 luglio, sono pronti a riempire di note i diversi angoli del borgo, tra i più belli d’Italia.

Il direttore artistico Jacopo Brusa

E’ un’edizione da opposti che in realtà si attraggono. Infatti abbiamo sottotitolato la rassegna: realismi surreali. In certe situazioni molto realistiche troviamo del surreale e viceversa. Questa cosa si trova proprio nelle due opere che rappresentiamo quest’anno, una in forma di concerto e una in forma scenica.

C’è tanto presente in queste due opere

Sì. Chiaramente nell’opera comica “Il 3001” partiamo da una situazione surreale. In questa nuova umanità del futuro tutti sono dei numeri e hanno dei regolatori per le attività quotidiane. Pensando al presente, quando ci troviamo tutti i giorni con in mano il cellulare che scandisce la nostra giornata, ricorda un po’ questo testo. Poi invece sul “Nozze Istriane” che ha un epilogo molto drammatico con l’amante geloso che compie un delitto è una cosa che purtroppo ritroviamo anche oggi. Il tutto per una ragione banalmente economica, sono cose molto reali e attuali.

Il Festival Illica

E’ un tributo alla figura di Luigi Illica, un’eccellenza italiana e cosmopolita nella librettistica d’opera, che ha realizzato per i grandi operisti come Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Umberto Giordano i più celebri titoli del melodramma, ed ebbe un’amicizia forte e duratura con Giosuè Carducci, che invitava di frequente a Castell’Arquato. Il Festival, giunto alla decima edizione, si svolge tutti gli anni nella seconda quindicina di luglio.

Ogni due anni viene assegnato il Premio Internazionale Luigi Illica, uno dei più prestigiosi e antichi d’Italia, istituito per onorare le eccellenze nel campo della lirica, della cultura e del giornalismo.

Il programma

4 luglio

Museo Illica, alle ore 18.00 visita guidata. A seguire all’ Enoteca Comunale Vissi d’arte, le arie più celebri di Luigi Illica a cura dei cantanti del Festival.

5 luglio

Museo illica, alle ore 18,30 Visita al Museo e al borgo.

6 luglio

Piazza Monumentale, alle ore 20.30 Premiazione e presentazione del progetto vincitore del concorso internazionale di composizione.

Alle ore 21.30: “Il 3001” Opera comica in tre atti. Musica di Voris Sarris su Libretto di Luigi Illica, rielaborato e integrato da Lisa Capaccioli.

7 luglio

Giardini Palazzo Vigevani Gravaghi alle ore 17.30 Ti presento l’opera – Guida all’ascolto condotto da Guido Barbieri. A seguire presentazione del volume «Antonio Smareglia e il suo mondo» e presentazione del libro di Giuliana Stecchina.

In Piazza Monumentale alle ore 20.30: “33° Premio Internazionale Luigi Illica” e alle ore 21.30: “Nozze Istriane” dramma lirico in tre atti. Musica di Antonio Smareglia. Libretto di Luigi Illica.

8 luglio

Giardini Palazzo Vigevani Gravaghi alle ore 18 presentazione del libro dedicato a Luigi Illica “Luigi Illica un irresistibile guascone”.

Alle ore 19.00: Soirée Musicale à la Rossini, concerto per voce e pianoforte degli allievi del Conservatorio G. Nicolini di Piacenza.

Il sito del Festival.