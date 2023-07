Piacenza nel cuore 2023 Sant’Antonino con parole e musiche della nostra terra – AUDIO

Piacenza nel cuore 2023, 28° edizione, Sant’Antonino con parole e musiche della nostra terra.

Torna il tradizionale eveno curato da Marilena Massarini che porterà su un palco addobbato come si fa nelle grandi occasioni, interpreti e autori conosciuti ma anche coloro che si avvicinano alla canzone dialettale per la prima volta.

La cornice del tradizionale evento, legato alle iniziative in occasione della giornata del Patrono di Piacenza Sant’Antonino, sarà il “salotto cittadino” la bellissima piazza Cavalli, in caso di maltempo a Palazzo Gotico.

Piacenza nel cuore 2023 la serata

“Sul palco con me – anticipa Marilena Massarini – ci saranno: Maurizio Pitacco, Sara Veneziani, Mario Schiavi, Giulio Manara con Elda e i Rundan ‘d Piaseinsa – Maristella Zarantonello, Elena e Lucia Carmagnola”.

“La colonna sonora sarà a cura dell’orchestra di Marino Castelli con i maestri Mauro e Gigi Migliori, Bruno Orlandi, la cantante Daniela Bergoni e la new entry Claudio Tamborlani al clarinetto”.

Piacenza nel cuore una tradizione da preservare

“28 anni fa ho riproposto questa manifestazione perché – racconta Marilena Massarini – si tratta di un momento clou, in cui ci si ritrova nel salotto di Piacenza, ovvero piazza Cavalli, per ascoltare la voce del nostro cuore, tutte le canzoni sono e dedicate al nostro Santo Patrono “Sant’ Antunéin cà l’è al Patròn di Piasintein”

“Il filo conduttore della serata, riporta frasi in dialetto spesso intraducibili in italiano perchè rappresentano il nostro sentire, anche termini desueti che però nel tempo ci sovvengono. Ma è anche un modo per stare insieme in compagnia per ricordare le nostre radici ma anche per trasmettere il nostro sentire ai nuovi Piacentini”.

“Cantare in dialetto insomma il giorno di Sant’Antonino è accogliere i nuovi piacentini per farci capire, nel corso della serata spiegheremo il significato di ogni canzone anche negli aspetti più particolari”.

Piacenza nel cuore 2023 il dialetto da tutelare

“Innanzitutto ricordo che Dante nel XIII° secolo inserisce il dialetto piacentino – spiega Massarini – tra i possibili dialetti che possono assurgere ad un lingua, in quanto molto radicato nel territorio e molto strutturato”.

“Il dialetto resta importante anche perché legato all’uso che abbiamo fatto del territorio ad esempio all’agricoltura, che era il settore primario di sostentamento, molti termini quindi sono legati alla fatica della produzione agricola, questo ha forgiato il nostro territorio, la nostra produzione il nostro carattere”.

“Il nostro compito è non perdere queste caratteristiche che sono la nostra identità, non per restare chiusi nella nostra Piacenza ma per aprirci accogliendo i nuovi piacentini”.

Piacenza nel cuore i partners

“La manifestazione ha da sempre la collaborazione del Comune di Piacenza – ancora Massarini – il sostegno della Banca di Piacenza, della Cantina Valtidone e della Cooperativa San Martino da sempre attente alla ricerca e salvaguardia della nostra cultura dialettale e delle nostre tradizioni”.

Informazioni

“I posti a sedere sono numerosi – anticipa Massarini – ma il consiglio è che dopo un bel giro tra i banchi della fiera è consigliabile avvicinarsi per prendere posto, all’imbrunire il fresco del Po pervade la piazza Cavalli e si starà al fresco, la manifestazione prenderà il via alle ore 20,45 con ingresso libero”.

Va ricordato che in caso di maltempo la serata si svolge nel salone di Palazzo Gotico.

Fin dai suoi esordi la manifestazione è realizzata grazie alla collaborazione del Comune di

Piacenza con il sostegno della Banca di Piacenza, della Cantina Valtidone e della

Cooperativa San Martino, da sempre attente alla ricerca e alla salvaguardia della nostra

cultura dialettale e delle nostre tradizioni.