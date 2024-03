Il 10 marzo l’edizione 2024 dello “Sbaracco” invernale

Si terrà domenica 10 marzo l’edizione 2024 dello “Sbaracco” invernale. La classica giornata che segna la fine dei saldi, come è noto, era stata rinviata di una settimana a causa del maltempo.

Saranno circa ottanta i negozi del centro storico che aderiranno alla manifestazione (l’elenco è visionabile all’indirizzo www.vitaincentropiacenza.com). Questa mattina alla conferenza stampa erano presenti il direttore dell’Unione commercianti Gianluca Barbieri, il direttore di Confesercenti Fabrizio Samuelli, l’assessore al Commercio e Marketing Territoriale Simone Fornasari, Anna Lusa di Iscom ed Enrica Gambazza, direttrice di Cna.

Come ha sottolineato Gian Luca Barbieri, direttore di Confcommercio Piacenza «lo Sbaracco, con i suoi sconti speciali, è ormai diventato un appuntamento molto atteso dai piacentini che ne approfittano per cogliere al volo occasioni di acquisto super scontate e per fare due passi nel cuore di Piacenza.

«E’ un modo concreto – ha detto Fabrizio Samuelli direttore di Confesercenti Piacenza – per toccare con mano la qualità dei negozi di vicinato, riscoprendo il piacere di fare shopping dal vivo e non attraverso l’e-commerce».

I presenti, pur incrociando le dita e sperando nella clemenza meteorologica, hanno ricordato che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.