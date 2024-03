“Segni parole e note”, secondo weekend di apertura al PalabancaEventi

Si avvicina – dopo il successo del primo – il secondo weekend di apertura al PalabancaEventi di via Mazzini di “Segni parole e note – Variazioni sul tema” (progetto curato da Valeria Poli e Carlo Ponzini con il sostegno della Banca di Piacenza e il patrocinio di Comune di Piacenza e Camera di Commercio dell’Emilia), esposizione che non si propone come una mostra, monografica o tematica, ma come un laboratorio aperto in collaborazione di Liceo Artistico Bruno Cassinari e Conservatorio Giuseppe Nicolini con esposte opere degli artisti surrealisti della Scuola di Piacenza Spazzali, Foppiani, Cinello e Armodio. L’esposizione sarà visitabile (ingresso libero) nei fine settimana fino al 17 marzo, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Questo il programma dei laboratori, degli incontri con gli artisti e delle visite guidate.

Sabato 9 marzo

LABORATORIO MUSICALE CONSERVATORIO NICOLINI

ore 10,30-13 Un piano perpetuo – Vexations di Erik Satie

ore 16-19 Un piano perpetuo – Vexations di Erik Satie

INCONTRO CON GLI ARTISTI

ore 11-13 Performance di Paola Foppiani e Alberto Gallerati (Bottega d’arte Gallerati)

ore 16-19 Performance di Alberto Gallerati (Bottega d’arte Gallerati)

LABORATORIO PITTORICO LICEO ARTISTICO CASSINARI

ore 16-19 Estemporanea di pittura

VISITA GUIDATA CON VALERIA POLI

ore 17,30

Domenica 10 marzo

LABORATORIO MUSICALE CONSERVATORIO NICOLINI

ore 12-13 Voci e pianoforte – conversazioni surreali

ore 16-17 Voci e pianoforte – conversazioni surreali

INCONTRO CON GLI ARTISTI

ore 16-19 Performance di Alberto Gallerati (Bottega d’arte Gallerati)

VISITE GUIDATE CON VALERIA POLI

ore 11 e ore 17.

Per informazioni e prenotazioni di visite guidate: Banca di Piacenza, Ufficio Relazioni esterne 0523 542362 (dal lunedì al venerdì, orari 9-13 e 15-17);

relaz.esterne@bancadipiacenza.it; www.bancadipiacenza.it.

VISITA GUIDATA RISERVATA AI SOCI DELLA BANCA

La Banca di Piacenza organizza per sabato 9 marzo dalle ore 16 una visita guidata a “Segni parole Note” riservata ai Soci che, se lo desiderano, possono ricevere in dono un ritratto personalizzato eseguito dagli studenti del Liceo Artistico Cassinari. Solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili: 0523 5424341 (dal lunedì al venerdì, orari 9-13 e 15-17).