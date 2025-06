Reinterpretare il fegato etrusco, alla Galleria Biffi Arte la prima mostra personale di Edoardo Callegari

Presentata la mostra “Affordance” a Palazzo Farnese. Alla presentazione hanno partecipato il direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli, il poeta e drammaturgo Edoardo Callegari, Maria Grazia Sabato per la Fondazione di Piacenza e Vigevano, Susanna Gualazzini per la Galleria Biffi Arte, Benedetta Callegari, l’artista Marcello Vigoni e Filippo Arcelloni di Kultur Dom.

La Galleria Biffi Arte di Piacenza ospiterà dal 7 al 28 giugno 2025 “AFFORDANCE”, la prima mostra personale di Edoardo Callegari, poeta e drammaturgo del teatro Grazzano Visconti.

Affordance è un’occasione per conoscere da vicino una ricerca artistica che si esprime in modo multidisciplinare attraverso la parola, la performance e l’installazione concettuale, per esplorare attraverso diverse parti di una singola opera mondo, quale sia lo spazio dell’incendio spirituale nelle nostre città euclidee.

Attraverso video arte, installazioni, sculture in vetro, performance e fotografia unita all’arte del ricamo, Callegari compone uno spazio di contemplazione in cui il limite intrinseco che il digitale deve affrontare per comprendere se stesso, è superato dall’oracolo, in cui in una contemporaneità che sollecita l’unione dell’uomo e della tecnologia, si afferma che l’unica cosa a cui l’uomo ha la dignità di ibridarsi sia il divino. L’uomo è l’oracolo del digitale. La mostra, pertanto, si muove da un reinterpretazione inedita del più importante reperto di divinazione conosciuto dagli albori della nostra civiltà italiana : il fegato etrusca, custodito presso i Musei civici di Piacenza.

Affordance si sviluppa come una coreografia circolare, composta da quattro atti come la Tetrasomia (Rotazione degli Elementi) di Aristotele: un viaggio tra la materia, l’immagine, la profezia e l’esito ultimo di qualsiasi visione profetica: l’innocenza della maternità perfetta di una Annunciazione contemporanea. Ogni lavoro introduce il successivo in un ritmo scandito da pause, silenzi e nuove domande. Questa mostra segna anche l’inizio di collaborazioni internazionali di Edoardo Callegari con il regista venezuelano Rafael Marziano e l’artista milanese Marcello Vigoni. L’esperienza di contemplazione delle opere sarà intensificata dalla possibilità si inalare quattro essenze profumate specifiche, elaborate per la mostra da Benedetta Callegari, aromadesigner e naso botanico.