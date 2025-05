Lions Club Piacenza, due importanti strumenti in dono al polo riabilitativo di Fiorenzuola

Una carrozzina è come un abito sartoriale: deve essere perfetta e personalizzata in base alla fisicità e alle esigenze della singola persona. Raggiungere il giusto equilibrio tra tutte le sue componenti è un lavoro di squadra, che coinvolge la persona insieme a professionisti specializzati nella valutazione di ogni elemento necessario per ottenere una carrozzina realmente calibrata su chi la utilizzerà.

È proprio questo il lavoro quotidiano del servizio di Terapia occupazionale del polo riabilitativo di Fiorenzuola, che da oggi potrà contare su due nuove unità posturali tronco-bacino, donate dal Lions Club Piacenza Il Farnese.

La donazione è stata formalizzata da Monica Latino, presidente del Lions Club Piacenza Il Farnese, accompagnata dal vice presidente Sandro Camisa e dal segretario Gianluca Barbieri, accolta da Evelina Cattadori, direttrice del Distretto di Levante, affiancata da Fabrizio Micheli, direttore del Dipartimento di Riabilitazione, Flavio Santilli, direttore sanitario del presidio di Fiorenzuola, Roberto Antenucci, direttore dell’Unità spinale e Gracer, e Vittorio Casati, responsabile assistenziale del Dipartimento di Riabilitazione, alla presenza di numerosi professionisti della componente clinico-assistenziale dell’ospedale della Valdarda.

Nel ringraziare il Lions Club Piacenza Il Farnese, la direttrice Cattadori ha evidenziato come “ci troviamo nel Polo riabilitativo dell’Emilia Nord a valenza interprovinciale che rappresenta il secondo centro hub per la Riabilitazione delle gravi patologie spinali della Regione Emilia-Romagna nato nel 2021. È una struttura di oltre 7mila metri quadrati, articolata su quattro piani, dotata di sei palestre e due piscine in cui troviamo la riabilitazione intensiva, ortopedica, respiratoria e l’Unità spinale e Gracer”.

“In questa struttura garantiamo i più alti livelli assistenziali, tecnologici e di accreditamento lavorando in stretta collaborazione con il blocco ospedaliero A, con il polo radiologico con Tac e risonanza magnetica. Questa donazione di due unità posturali tronco-bacino è un ulteriore arricchimento del parco ausili, che ci supporterà nel perseguimento dei nostri obiettivi: garantire ai pazienti le migliori prestazioni riabilitative possibili”.

“In un momento in cui si parla sempre di più di personalizzazione delle dotazioni – ha sottolineato il direttore sanitario del presidio di Fiorenzuola Santilli – questi ausili vanno nella direzione di supportare non solo tutto il team di professionisti che operano in questo polo, ma anche e soprattutto i pazienti, che potranno far affidamento su strumenti in grado di supportarli nel percorso di riabilitazione e di cura”.

Fabrizio Micheli, direttore del Dipartimento di Riabilitazione, si è concentrato sul concetto della riabilitazione “come strumento per restituire alla persona autonomia e indipendenza. Questo è l’obiettivo che portiamo avanti ogni giorno e queste donazioni di aiutano a portare avanti il nostro obiettivo”.

“Uno strumento fondamentale – sottolinea Roberto Antenucci, che in qualità di membro del club piacentino ha seguito da vicino l’intero iter della donazione – per offrire ai nostri pazienti soluzioni efficaci e durature in merito agli ausili da utilizzare, così da calibrare al meglio la carrozzina in base alle necessità individuali: per garantire comfort, facilitare il movimento e sostenere in modo adeguato la postura”.

Le due unità posturali tronco/bacino sono composte da un sedile e uno schienale, dotati di elementi predisposti per adattarsi alla conformazione del paziente. I professionisti della Terapia occupazionale, in collaborazione con fisioterapisti e medici, si occupano di regolare e modulare questi ausili per raggiungere la configurazione ottimale della seduta. Le due nuove unità, disponibili in misure differenti, si adattano a diverse fisicità e arricchiscono il parco ausili già attivo nel reparto.

“Il Lions Club Piacenza Il Farnese è da sempre al fianco delle istituzioni locali con una particolare attenzione al settore sociale e di sopporto – evidenzia la presidente Latino – Da tempo siamo attivamente coinvolti nel progetto Sport Hability, volto al reinserimento sociale di persone con disabilità fisica, intellettiva, visiva e uditiva attraverso l’attività sportiva non agonistica al fianco dell’Ausl in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico”.

“Nell’ambito di questo progetto abbiamo donato al velodromo di Fiorenzuola una handbike dotata di due unità posturali tronco/bacino che in quella particolare situazione non erano utilizzati. Pertanto, anche grazie al prezioso aiuto del dottor Antenucci, che mi ha preceduta nella presidenza del club, abbiamo pensato di donare questi due ausili all’Unità spinale e Gracer per supportare il lavoro dei professionisti e dare un aiuto ai pazienti”.

“Per il Lions Club Piacenza Il Farnese essere vicini al territorio è un valore imprescindibile e grazie alle attività di raccolta benefica, spettacoli teatrali, tornei di burraco, cene, riusciamo a sostenere progetti importanti come questo”.

Il Dipartimento di Riabilitazione è vocato alla prevenzione, trattamento e riabilitazione delle disabilità derivanti da condizioni patologiche acute o croniche, per favorire il massimo livello di autonomia funzionale possibile ai pazienti. Si articola Unità spinale e Gracer, medicina riabilitativa intensiva, riabilitazione ortopedico , Medicina riabilitativa di integrazione dei percorsi ospedale-territorio, Terapia del dolore, riabilitazione cardiologico, ortogeriatra.

Attualmente, il polo riabilitativo di Fiorenzuola segue 20 pazienti in Unità spinale, 10 in Gracer, 18 in riabilitazione neurologica, 10 in riabilitazione ortopedica e altri 10 in riabilitazione respiratoria che fanno capo a Pneumologia.