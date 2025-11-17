Educare alla Speranza in un tempo fragile, mercoledì 19 novembre a San Nicolò

“Educare alla speranza in un tempo fragile” è il titolo di una serie di incontri per adulti, genitori, educatori, insegnanti, all’interno del progetto “A portata di mano” che si svilupperà in 5 appuntamenti dal 19 novembre 2025 al 16 aprile 2026.

L’associazione Abracadabra Progetto Famiglie ODV di San Nicolò presenta Mercoledì 19 novembre alle 21, al Centro Culturale di S. Nicolò, il primo appuntamento di una serie di incontri per adulti, genitori, educatori, insegnanti, all’interno del progetto “A portata di mano” , progetto dedicato alle Fragilità familiari e realizzato grazie ad un bando regionale di cui l’associazione è capofila insieme ad altre realtà del territorio.

Il titolo della serie di incontri è Educare alla Speranza in un tempo fragile. In questo primo appuntamento ospiteremo il Prof. Pierpaolo Triani, docente dell’università Cattolica di Piacenza, che parlerà di “Educazione e orizzonte valoriale. Cosa possiamo trasmettere noi adulti ai ragazzi per dare senso e ragioni per crescere e vivere.

Sarà un momento di confronto tra adulti desiderosi di crescere a loro volta e confrontarsi su temi importanti per ogni persona adulta che ha a cuore la crescita sana dei bambini e dei ragazzi.

