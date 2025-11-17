Albasi (Pd): “Tagli insostenibili a Province e Comuni, il Governo intervenga subito”

«La situazione finanziaria in cui si trovano oggi Province e Comuni è il risultato di scelte nazionali che stanno mettendo a rischio servizi essenziali, manutenzioni, sicurezza e programmazione territoriale. Per questa ragione – dichiara il consigliere regionale Lodovico Albasi – ho presentato un’interrogazione alla Giunta affinché solleciti il Governo a rivedere la propria impostazione e a ripristinare risorse indispensabili per i nostri territori».

Albasi – che sottolinea di aver predisposto e depositato questo atto anche per dare risalto al lavoro e al recente appello dei consiglieri provinciali di Piacenza e per dare seguito alle sollecitazioni che lui stesso porta avanti sin dall’inizio del mandato in Regione – richiama i contenuti dell’interrogazione depositata, che evidenzia l’impatto dei tagli introdotti dalla Legge di Bilancio e dal successivo “Decreto Economia”.

Secondo le stime diffuse dall’Unione delle Province d’Italia (UPI), i tagli hanno comportato una contrazione fino al 70% degli investimenti programmati dalle Province, con ripercussioni soprattutto su sicurezza, rete viaria ed edilizia scolastica. La situazione riguarda le Province e i Comuni, già alle prese con difficoltà consolidate nella manutenzione delle infrastrutture e nei servizi scolastici e sociali.

«Non si tratta soltanto delle Province – sottolinea Albasi – ma dell’intero sistema delle autonomie locali. I Comuni saranno tra i più colpiti dai tagli programmati nella scorsa finanziaria: 2 miliardi in meno fino al 2029, in assenza di qualunque strategia nazionale che aiuti a governare gli effetti di questa contrazione. Il Consiglio provinciale di Piacenza ha sottolineato come il definanziamento parziale e le nuove modalità di verifica stiano imponendo la ridefinizione degli importi delle opere e la soppressione di annualità future, con gravi ripercussioni sulla certezza della programmazione.»

Il consigliere evidenzia inoltre come, in questo quadro, pesino altre scelte nazionali: l’assenza di un piano casa capace di rispondere al crescente bisogno abitativo; la mancanza di nuove risorse per garantire sicurezza a 360°, nelle infrastrutture, nei servizi e nella prevenzione, nonostante la forte necessità espressa dai territori; la mancata ricostituzione del Fondo nazionale per la morosità incolpevole, indispensabile per evitare sfratti e sostenere le famiglie più fragili.

«A questo si aggiunge – prosegue – la contraddizione più evidente: vengono penalizzati proprio gli enti più virtuosi, quelli che hanno investito, programmato e saputo utilizzare al meglio i fondi del PNRR. Colpire questi territori significa indebolire servizi educativi, sociali e scolastici che negli ultimi anni hanno rappresentato un modello di eccellenza».

Da qui la richiesta formale alla Giunta regionale di attivarsi presso Governo e Parlamento, aprire un confronto strutturato nella Conferenza delle Regioni e promuovere un tavolo permanente con Province e Comuni, per rivedere i criteri di distribuzione delle risorse e le modalità di verifica previste dalle norme nazionali. È inoltre urgente procedere al completo reintegro delle risorse finanziarie, anche per le annualità dal 2030 al 2034, per garantire una programmazione pluriennale stabile e sostenibile.

«Questa interrogazione – conclude Albasi – vuole portare all’attenzione nazionale una situazione che non può più essere ignorata. Senza un intervento immediato e strutturale, a rimetterci saranno i cittadini: in termini di manutenzione delle scuole, sicurezza delle strade, servizi sociali, trasporto scolastico, welfare. Difendere gli enti locali significa difendere la qualità della vita nei nostri territori».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy