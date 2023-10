Educare per crescere la nuova collana di Daniele Novara in edicola, risorsa preziosa per tutti, genitori, educatori ed insegnanti – AUDIO

Educare per crescere la nuova collana di Daniele Novara, arriva in edicola in distribuzione con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.In uscita da ottobre, si tratta di 12 volumi realizzati dal Pedagogista piacentino, tra i più autorevoli professionisti italiani, fondatore del CPP Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Un’opera indispensabile per accompagnare i figli nel loro cammino verso l’età adulta e aiutarli a realizzare il loro potenziale con serenità, responsabilità e indipendenza, trasformando i conflitti in opportunità di crescita.

Educare per crescere è in edicola: Urlare non serve a niente

“E’ una bella soddisfazione – racconta il Pedagogista Daniele Novara – non capita tutti i giorni che dodici dei tuo libri finiscano in edicola con un’uscita a settimana. Un omaggio anche alla mia attività oramai pluridecennale di pedagogista, mi fa veramente piacere”.

“ho l’opportunità di raggiungere un pubblico più ampio come ho sempre desiderato fare – confessa il Pedagogista piacentino – i miei non sono testi accademici, i miei sono testi operativi sempre su base scientifica, guide per i genitori ma anche per gli insegnanti, averlo visto nelle edicole è stato particolarmente emozionante”.

Un episodio curioso

“E’ accaduto stamattina mentre stavo andando all’Università Cattolica – spiega Novara – mi sono fermato alla prima edicola per acquistare un quotidiano e ho visto il mio libro messo in bellissima vista ho fatto presenta all’edicolante che fossi io, lei è rimasta tra il sorpreso e l’emozionato, uno stato che abbiamo condiviso naturalmente”.

Audio intervista al Pedagogista Daniele Novara

La prima uscita, un successo da 70 mila copie vendute

“Urlare non serve a niente – dice Novara – è il libro di maggior successo che ha venduto molto ed è rimasto per lungo tempo nelle classifiche di vendita. Credo anche di essere stato l’unico pedagogista entrato nelle classifiche visto che il nostro non è un settore gettonatissimo”.

Educare per crescere Genotori o Amiconi?

“Il tema è quello dei genitori di oggi – anticipa Daniele Novara – sono molto confidenziali, amichevoli se non amiconi, per cui quando poi debbono recuperare un briciolo di autorevolezza urlano. Ci troviamo quindi davanti alla generazione di genitori più urlante della storia nel rapporto con i figli. Nel libro cerco di dare indicazioni molto concrete come la tecnica del gatto, il silenzio attivo, stare sul problema, cercare di prendere tempo e ascoltare le proprie emozioni che aiutano i genitori a mantenere la titolarità del proprio ruolo.

“Devono avere una forte determinazione nel sapere che sono gli educatori dei loro figli e che l’essccesso di confidenza porta alle urla necessariamente. I figli vogliono dei ginitori che facciano il loro ruolo non degli amiconi”.

Le informazioni

Il primo libro “Urlare non serve a niente è già in tutte le edicole con Tv Sorrisi e Canzoni.