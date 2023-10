Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, l’8 ottobre visite guidate e laboratori a Palazzo Farnese

Anche i Musei Civici di Palazzo Farnese partecipano, domenica 8 ottobre, alla Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, con un ricco programma di iniziative tra laboratori didattici, performance teatrali e visite guidate per tutte le età. Il filo conduttore sarà “Apriti Museo”, con l’opportunità di accedere a tutte le sezioni – collezione civica, Pinacoteca, Museo del Risorgimento, Archeologico e delle Carrozze – alla tariffa speciale di 3 euro.

Quattro le visite guidate gratuite – comprese nel biglietto di ingresso – in calendario tra la mattinata e il pomeriggio: alle 10.15, l’itinerario “Eroi e battaglie” dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, alla scoperta della Sezione Civica e dei dipinti della Pinacoteca; alle 11.45, per tutti, focus sulle facciate esterne e la struttura del Palazzo, nonché sul Museo delle Carrozze; alle 15, sempre per i nuclei con ragazzi tra i 10 e i 14 anni, il tema della visita tra i reperti della Sezione Archeologica sarà “Voglio fare l’archeologo”; alle 16.30, infine, il tragitto di approfondimento condurrà nelle sale della Sezione Civica e della Pinacoteca.

Chi lo desidera potrà utilizzare gratuitamente le videoguide multilingua per un’esperienza di visita autonoma e completa, con la possibilità di selezionare un percorso facilitato per i più piccoli, affrontando insieme a loro una serie di semplici, coinvolgenti quesiti da risolvere.

La prenotazione per le visite guidate non è obbligatoria ma vivamente consigliata, essendo la disponibilità garantita sino all’esaurimento dei posti: è possibile scrivere a info.farnese@comune.piacenza.it o telefonare direttamente allo 0523-492658. Le stesse modalità valgono per i laboratori didattici, che prevedono un costo simbolico di due euro per ogni partecipante. Tre, nel corso della giornata, le alternative proposte: alle 10.15, per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, “Oggi facciamo i mosaicisti”, con visita guidata da un archeologo per ammirare gli splendidi pavimenti romani esposti al Museo cimentandosi, in seguito, con l’antica tecnica del mosaico avendo a disposizione vere tessere marmoree e malta, preparata al momento; alle 15, per la fascia 6-10 anni (con due accompagnatori al massimo), “Prendi parte all’arte”, che coinvolgerà nonni e genitori nel reinterpretare creativamente, come in un quadro di famiglia, alcuni ritratti e autoritratti selezionati e descritti dai bambini; alle 16, per famiglie con bambini dai 5 anni, “Armi e cavalieri a Palazzo Farnese”, alla scoperta della sorprendente collezione d’armi dei conti Antonio Parma e Felice Gazzola, che in un esilarante dialogo mostreranno i pezzi di cui vanno più fieri, incontrando lungo il percorso cavalieri e personaggi storici come Pier Luigi Farnese.

I bambini e ragazzi che prenderanno parte ai laboratori riceveranno gratuitamente, sino ad esaurimento delle scorte, i taccuini F@MU 2023, che vedono protagonista Greg Heffley, il personaggio principale della serie di bestseller di Jeff Kinley “Diario di una schiappa”, pubblicata in Italia dalla casa editrice Il Castoro, da cui sono stati tratti anche numerosi film.