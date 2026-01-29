Efficientamento energetico e smart city, contratto tra Comune ed Edison: “Oltre 1,8 milioni di euro di risparmi entro il 2028”

È stato firmato oggi il contratto tra il Comune di Piacenza ed Edison per l’affidamento in partenariato pubblico-privato dei servizi energetici, impiantistici, di illuminazione pubblica, semaforica e smart city. Un passaggio di assoluto rilievo per l’Amministrazione comunale, che segna l’avvio operativo di uno dei progetti strategici più importanti degli ultimi anni, sia per dimensione economica sia per impatto sul futuro della città.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La concessione ha un valore complessivo pari a 77.808.268 euro, di cui 26.910.658 euro destinati agli investimenti, a conferma della portata e della rilevanza dell’intervento, che interesserà in modo strutturale il patrimonio pubblico e i servizi urbani per un arco temporale di lungo periodo.

Il dato centrale, fin dalle prime annualità, è quello del risparmio economico: oltre a tutti gli investimenti previsti e puntualmente dettagliati nel contratto e nei capitolati, l’operazione di finanza di progetto consentirà al Comune di Piacenza di liberare risorse significative già nel breve periodo, con oltre 1,8 milioni di euro di risparmi complessivi entro il 2028. Nel dettaglio, i benefici stimati ammontano a 602.073,46 euro nel 2026, 414.121,60 euro nel 2027 e 786.273,89 euro nel 2028, con effetti positivi che proseguiranno anche negli esercizi successivi, fino al 2040.

Si tratta di risparmi strutturali, che rafforzano la sostenibilità dei conti pubblici e permettono all’Ente di programmare con maggiore solidità investimenti, manutenzioni e servizi, senza comprimere la qualità delle prestazioni offerte alla città. L’operazione consente infatti di coniugare razionalizzazione della spesa, efficientamento energetico e innovazione tecnologica all’interno di un quadro contrattuale di lungo periodo.

Il progetto prevede interventi concreti e diffusi sul patrimonio comunale, a partire dall’efficientamento energetico degli edifici e degli impianti, dalla riqualificazione dell’illuminazione pubblica con tecnologie ad alta efficienza e dalla gestione integrata degli impianti semaforici. Accanto agli interventi fisici, l’operazione introduce soluzioni digitali avanzate di monitoraggio e controllo, che consentiranno una gestione più efficiente, trasparente e puntuale dei consumi, delle prestazioni e delle manutenzioni.

Un elemento qualificante dell’accordo è infatti l’integrazione delle logiche di smart city, con sistemi tecnologici in grado di migliorare l’affidabilità dei servizi, ridurre gli sprechi energetici e accompagnare Piacenza nel percorso di transizione energetica e innovazione digitale, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e modernizzazione della pubblica amministrazione.

La firma del contratto rappresenta il punto di arrivo di un percorso complesso, costruito nel tempo dagli uffici comunali attraverso un lavoro tecnico e amministrativo approfondito, e al tempo stesso l’inizio di una fase nuova, orientata alla modernizzazione del patrimonio pubblico e a una gestione più evoluta e sostenibile dei servizi.

L’Amministrazione comunale considera questo intervento una leva strategica per il futuro di Piacenza: un progetto capace di generare benefici economici certi, attivare investimenti rilevanti, migliorare l’efficienza energetica degli impianti comunali e introdurre soluzioni tecnologicamente avanzate, con ricadute positive nel medio e lungo periodo sull’intera comunità.

