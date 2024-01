Election day l’8 e 9 giugno, terzo mandato possibile per tutti gli attuali i sindaci piacentini in corsa

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi questa mattina, ha ufficializzato l’8 e il 9 giugno come giorni per l’Election Day, che comprenderà le elezioni europee, amministrative e quelle regionali in Basilicata e Piemonte. Questa decisione segue un dibattito politico intenso, mirato a ottimizzare i processi elettorali.

Parallelamente, è stata introdotta una novità nel decreto governativo: la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei comuni con meno di 15.000 abitanti, una misura che potrebbe avere un impatto significativo sulla gestione dei piccoli comuni.

A Piacenza saranno 28 i comuni che andranno al voto.

Alseno, Besenzone, Bobbio, Calendasco, Caorso, Castelsangiovanni, Castellarquato, Coli, Farini, Gossolengo, Gragnano, Lugagnano, Morfasso, Ottone, Pianello, Piozzano, Podenzano, Pontedellolio, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Zerba e Ziano.

Nessuno dei comuni coinvolti in questa tornata elettorale supera i 15 mila abitanti. Questo significa che per tutti gli attuali primi cittadini sarà possibile candidarsi. Tra loro, per esempio, anche Lucia Fontana, attuale sindaco di Castel San Giovanni che conta poco più di 14 mila abitanti.