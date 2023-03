Emanuele Masini presenta il video del suo secondo singolo “Sentire – Lupo Mannaro parte 2″ il 25 marzo

Emanuele Masini presenta il video del suo secondo singolo “Sentire – Lupo Mannaro parte 2″.

Sabato 25 marzo, nel settecentesco palazzo di Casa Don Venturini, il cantautore presenterà in anteprima il video musicale del suo secondo singolo “Sentire – Lupo Mannaro parte 2”, girato interamente con gli ospiti e gli operatori della struttura di accoglienza che ha sede alle porte di Piacenza (Strada Agazzana 68).

L’appuntamento è per le 18,30. Seguirà un apericena offerto dall’associazione La Ricerca che gestisce la Casa accoglienza della Diocesi fin dalla sua fondazione trent’anni fa (e il ricavato della serata, a ingresso e offerta libera, sarà proprio utilizzato per finanziare tutti gli eventi di sensibilizzazione e coinvolgimento in calendario per celebrare il trentennale).

Il video musicale fa parte di una trilogia che parla di amore e di disperazione per l’amore perduto. La storia (a puntate) è coinvolgente, il protagonista non è altro che un innamorato che è stato lasciato, ha perso il sonno ed diventato lupo mannaro, cerca in tutti i modi di dimenticare la sua amata fino a non sentire più niente. Ma che vita è se non si provano più sensazioni? Così chiede aiuto ad un centro dove curano proprio le persone che “non provano più niente”.

Per girare il filmato Emanuele Masini, ingegnere con la passione (praticata) per la musica (particolarmente seguito online su YouTube oltre che nei concerti in provincia sempre con finalità benefiche) aveva bisogno di un luogo di cura come set. “Scelta azzeccatissima – commenta – non solo per la qualità della location, ma e soprattutto per l’entusiasmo con cui siamo stati accolti e l’umanità che abbiamo trovato insieme alla mia troupe”.

Appuntamento dunque alle 18,30 alla Pellegrina per una serata speciale, di buona musica e in compagnia. Il ricavato sarà devoluto per le iniziative che saranno organizzate prossimamente per coinvolgere e sensibilizzare il territorio sulle tematiche della cura, della prevenzione e delle buone relazioni in occasione del trentennale di fondazione della Casa che accoglie persone con hiv-aids.

Per info e prenotazioni occorre chiamare il cellulare 346.6747581 oppure il 335.6206761 (offerta minima a persona 20 euro, i ragazzi fino a 14 anni entrano gratis).