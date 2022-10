Caldo, le temperature anomale di ottobre stanno caratterizzando anche l’autunno piacentino a causa della presenza dell’anticiclone africano nel bacino centrale del Mediterraneo. Questa situazione anomala sta portando a considerare il 2022 l’anno più caldo di sempre, a dirlo è Paolo Corazzon di 3B Meteo.

Ottobre sembra davvero anche a Piacenza e provincia un mese più estivo che autunnale. Comunque stiamo registrando temperature sopra la norma in tutta Italia con valori massimi superiori ai 20 gradi. Sarà così anche nei prossimi giorni, caldo pomeridiano accompagnato dalle foschie mattutine che ci ricordano di essere in autunno. Ricordo che arriviamo da un’estate particolarmente calda, al punto che se consideriamo questi 10 mesi, è il periodo più caldo mai avuto in Italia. Non c’è mai stata un’annata con temperature così alte. Si tratta di record battuti sempre verso l’alto.

Con questo clima, rimangono i problemi legati a smog e siccità

La situazione è al limite e la speranza è che arrivi qualche pioggia. Potrebbe esserci un primo cambiamento del tempo nel prossimo fine settimana, mentre a novembre dovrebbero arrivare le correnti umide atlantiche.

Caldo, le temperature anomale caratterizzano l’autunno piacentino. Corazzon di 3B Meteo: “Il 2022 al momento è l’anno più caldo di sempre” – AUDIO INTERVISTA