Volley, Serie B2 – Debutto casalingo amaro per la Rossetti Market Conad: sorride il Galaxy Inzani (0-3)

Debutto casalingo amaro per la Rossetti Market Conad, che dopo la vittoria inaugurale al tie break di Suzzara (2-3 contro il Polriva) cede in tre set ad Alseno contro le parmensi del Galaxy Inzani nella seconda giornata del girone F di serie B2 femminile. Contro la formazione guidata dall’ex Marco Scaltriti (e capitanata dall’altra ex Chiara Candio), le ragazze di Federico Bonini non sono riuscite a trovare il bis, lasciando via libera a un avversario più concreto nei momenti caldi del match, come per esempio l’interminabile primo set (chiuso 35-37 dalle ospiti) e la terza frazione, dove il Galaxy Inzani è riuscita a chiudere il discorso ai vantaggi (25-27) dopo aver vinto il secondo parziale 19-25. Muro fondamentale importante a favore delle parmensi (10-4), mentre nella metà campo piacentina in doppia cifra è terminata solamente la schiacciatrice Serena Tosi (16 punti).

CONAD ALSENESE-GALAXY INZANI 0-3

(35-37, 19-25, 25-27)

CONAD ALSENESE: Tosi 16, Stanev 6, Chini 6, Dall’Orso 7, Stellati 8, Pieroni 2, Musiari (L), Sesenna 4, Toffanin, Marchetti, Vairani 2. N.e.: Gandolfi (L), Maruzzi. All.: Bonini

GALAXY INZANI: Ciarlini 4, Giannace 14, Bisi 5, They 19, Candio 11, Ferrari 14, Pradella (L), Enoh Gahou, Bratoni 1, Notaroberto. N.e.: Brunazzi, Neroni (L). All.: Scaltriti

Classifica

Fumara MioVolley Gossolengo, Cai Volley Stadium 6, Fos WImore Cvr 5, Pallavolo San Giorgio, Moma Anderlini Modena 4, Arbor Interclays, Zoobautique Davis, Galaxy Inzani 3, Vtb Aredici Bologna, Rossetti Market Conad, Giusto Spirito Rubiera 2, Polriva, Calanca Persiceto 1, Inox Meccanica Rivalta 0.