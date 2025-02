Erika Opizzi nominata vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia

E’ arrivata nei giorni scorsi la nomina di Erika Opizzi a vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, dove affiancherà operativamente il coordinatore Filippo Bertolini e gli altri organi del partito di Giorgia Meloni.

“Per me è motivo di grande soddisfazione e orgoglio, perché considero questa nomina il riconoscimento ad un percorso di impegno all’interno del partito di Fratelli d’Italia a cui ho aderito fin dalla sua nascita ormai più di dieci anni fa, e al servizio dei cittadini” dice Erika Opizzi, recentemente candidata alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna dove ha raccolto 4696 preferenze, piazzandosi alle spalle del consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri.

“Ringrazio l’amico Filippo Bertolini e il direttivo provinciale, oltre ovviamente al Ministro Tommaso Foti, per questa nuova opportunità che accolgo con senso di responsabilità e grande impegno, permettendomi di continuare a lavorare in prima linea a supporto dei tanti nostri amministratori sul territorio, degli iscritti, simpatizzanti e dei cittadini con cui giornalmente mi confronto e che mi hanno premiato con le tante preferenze delle ultime elezioni regionali. Fin dalla mia militanza giovanile, ho sempre considerato l’impegno all’interno di un partito come un importante percorso di crescita e un prezioso lavoro di squadra e a questo continuerò a riferirmi in questo nuovo ruolo”.

“Ringrazio Erika Opizzi per aver dato la disponibilità ed accettato questo importante incarico operativo – commenta Filippo Bertolini coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – Erika è da sempre una risorsa importante all’interno di Fratelli d’Italia, dove ha confermato grandi capacità di lavorare in squadra e spirito di servizio, oltre alle indubbie qualità di analisi e di visione dimostrate anche nell’impegno amministrativo. Per questo sono certo che in questo nuovo ruolo contribuirà ulteriormente al processo di continuo radicamento e crescita di Fratelli d’Italia, che con oltre il 37% dei voti alle recenti regionali si conferma il primo partito nella nostra provincia, interprete di una proposta politica e amministrativa seria, affidabile e coerente, come giornalmente dimostra il Governo nazionale di Giorgia Meloni, e mantenendo sempre come stella polare l’interesse dei cittadini”.