Confesercenti: “Preoccupa la desertificazione commerciale del centro, necessario incentivare le piccole imprese”

E’ stato un incontro ricco di stimoli e di interventi, quello che si è svolto oggi nella sede di via don Bedetti, tra il vertice di Confesercenti e la neo assessora regionale a Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni invitata in occasione della riunione di Presidenza.

Un primo incontro per sottolineare la linea di continuità di collaborazione e di confronto che ha sempre contrassegnato i rapporti tra via Aldo Moro e l’Associazione di categoria.

La desertificazione commerciale del centro

Il presidente di Confesercenti E.R. Dario Domenichini, nel suo intervento, si è soffermato in particolare sul preoccupante fenomeno della desertificazione commerciale nei nostri centri urbani, e del conseguente degrado urbano che ne deriva, privati sempre più spazi di socialità e destinati ad una maggiore percezione di insicurezza.

Domenichini ha elencato alcune proposte per arginare questo fenomeno: “si deve riportare – ha detto – la vita quotidiana nei centri delle città, facendone luoghi attraenti per vivere e lavorare. Ciò può avvenire garantendo servizi pubblici e privati, attraverso il contenimento dei costi degli affitti e incentivando la riqualificazione degli edifici; occorre introdurre forme di agevolazione ai diversi livelli, bloccando ulteriori realizzazioni di insediamenti commerciali all’esterno delle città.

Incentivare l’insediamento delle piccole e medie imprese

E’ necessario incentivare l’insediamento di micro, piccole e medie imprese locali, non solo con semplificazioni normative e burocratiche ma anche con politiche attive e mirate. E’ essenziale finanziare adeguatamente la legge regionale 12/2023 sull’economia urbana con risorse per sostenere le attività degli hub urbani e di prossimità ma anche garantendo adeguati contributi alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi per sviluppo e crescita. E’ inoltre fondamentale valorizzare la rete di confidi esistenti sul territorio, in particolare quelli di settore che garantiscono la possibilità dell’accesso al credito per molte micro e piccole imprese”.

Valorizzare dei mercati su area pubblica

“Altro tema importante per la vitalità dei centri è la valorizzare dei mercati su area pubblica anche in rapporto all’attività degli Hub e il coordinamento a livello regionale del tema del rinnovo delle concessioni balneari per evitare disomogeneità fra le diverse realtà comunali. Infine, bisogna impegnarsi per sostenere il progetto di istituzione della “Capitale europea del commercio locale”, fortemente voluta da Confesercenti, che può rappresentare una formidabile occasione per sensibilizzare tutti gli addetti e i cittadini europei sulla necessità di salvaguardare il grande patrimonio costituito dal commercio di prossimità e individuare le politiche migliori per la sua valorizzazione.”

A quello del Presidente, sono seguiti altri interventi che hanno messo in luce altre tematiche rilevanti: il presidente di Assohotel Fabrizio Albertini si è soffermato sulla riqualificazione dell’offerta, della promozione, della stagionalità e della formazione professionale nel turismo. Fabrizio Vagnini, presidente della Confesercenti di Rimini è intervenuto sull’accessibilità delle località e dei centri, relativamente alle infrastrutture e agli aeroporti. Francesca Chittolini, presidente della Confesercenti di Parma, ha svolto un’analisi sulle micro e piccole imprese e il ricambio generazionale.

Monica Saielli, presidente Assocamping, ha parlato delle problematiche del turismo all’area aperta, mentre Gabriella Gilbertini, vicepresidente Assohotel E.R., delle potenzialità del turismo termale. Infine Nicolò Maserati e Marco Pasi, rispettivamente presidente di Confesercenti Piacenza e direttore di Confesercenti E.R., sono intervenuti, il primo sulle librerie indipendenti e il sostegno alla diffusione della lettura, il secondo sulla situazione e le prospettive delle concessioni balneari.

All’incontro era presente, oltre al Presidente Maserati, anche una delegazione di Confesercenti Piacenza. Tra questi il Direttore Samuelli, Il suo Vice Bonoli, il Presidente onorario Sacchelli e Nadia Bragalini di GeG.