Accende un fuoco nella sua abitazione per scaldarsi, 72enne muore per le esalazioni

Accende un fuoco in casa, muore per le esalazioni. La tragedia è avvenuta questa mattina nella zona di Gragnano, in località Carianella. La vittima, Paolo Schiavi, 72 anni, si trovava all’interno della sua abitazione quando ha deciso di accendere un fuoco per scaldare l’abitazione. Ha portato all’interno un barile vuoto e al suo interno avrebbe acceso il falò.

Le esalazioni, però, avrebbero ben presto saturato l’edificio, causando il decesso del 72enne. A trovarlo senza vita, riverso sul pavimento, è stato un conoscente che lo aveva raggiunto per una visita. Sul corpo, con ogni probabilità, sarà disposta l’autopsia.