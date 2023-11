Coldiretti, domenica 19 novembre a Pianello si celebra la Giornata del Ringraziamento

“Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltore”, è il titolo della 73ª Giornata del Ringraziamento che nel Piacentino sarà celebrata a Pianello domenica 19 novembre. La Giornata del Ringraziamento – istituita per iniziativa della Coldiretti nel 1951 e fatta propria dalla Cei nel 1975 – segna un’opportunità, un’occasione di sosta e di riflessione, sul bene della terra e dei suoi prodotti, ed è da sempre festa identitaria di Coldiretti.

Il messaggio inviato dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace in occasione della 73° Giornata Nazionale del Ringraziamento, è incentrato sull’insegnamento biblico della fraternità capace di illuminare ogni attività umana, agricoltura compresa: il mandato di coltivare e custodire la terra coinvolge l’umanità a livello personale, familiare e in ogni forma di collaborazione con gli altri.

Sono temi molto cari a Coldiretti che da sempre con queste celebrazioni si riunisce per riflettere sui significati più autentici alla base delle attività agricole.

Un momento complesso per l’agricoltura

In un momento così complesso con la nostra agricoltura che viene sempre più spesso ingiustamente demonizzata o attaccata a favore di modelli alimentari omologanti e che deve fronteggiare i cambiamenti del clima, la Giornata del Ringraziamento –commenta il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli– rappresenta un momento per riunirci, riflettere e esprimere gratitudine nei confronti del Creato. Lo spirito della cooperazione e della fratellanza è al centro del messaggio episcopale di quest’anno e richiama proprio il ruolo degli agricoltori che, è doveroso ricordarlo, si prendono cura del territorio e si prendono cura degli altri, producendo buon cibo, genuino, di qualità. Penso che la condivisione di questi temi possa arricchire tutti. I nostri associati – conclude il direttore – già da diversi anni affrontano annate particolarmente difficili, tra speculazioni, assalti dei selvatici, cambiamenti climatici e minacce quali il cibo sintetico. La giornata del Ringraziamento, il prossimo 19 novembre, vuole essere proprio un momento per condividere con gratitudine i valori e l’esperienza di comunità nell’attività agricola.

Il programma della Giornata

Alle 8.30 in PIAZZA DEL MERCATO il raduno dei mezzi agricoli

alle 10.30 in LARGO DAL VERME il Corteo delle autorità

alle 11.00 nella CHIESA PARROCCHIALE DEI SS. MAURIZIO M. E COLOMBANO A. la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza, il Vescovo della Diocesi Piacenza-Bobbio, Monsignor Adriano Cevolotto. Concelebreranno il Consigliere Ecclesiastico Don Giuseppe Sbuttoni ed il parroco Don Mario Dacrema

A seguire

Benedizione dei mezzi agricoli

Saluto delle autorità

Degustazione dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio

Per tutta la mattinata in Piazza Umberto I si svolgeranno il Mercato di Campagna Amica e il laboratorio didattico sensoriale tenuto da Coldiretti Donne Impresa Piacenza per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria.