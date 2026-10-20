Rapine, furti e resistenza: 37enne marocchino esce dal carcere e subito espulso

20 Ottobre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Rapine, furti e resistenza: 37enne marocchino esce dal carcere e subito espulso

Nel pomeriggio di domenica, un cittadino marocchino, di 37 anni, appena scarcerato è stato accompagnato presso il CPR di Gradisca D’Isonzo (Gorizia).

L’uomo, che risultava irregolare sul territorio nazionale, ha scontato 2 anni nel carcere di Piacenza per rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine degli accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione, è stata avviata la procedura d’espulsione dell’uomo, ed è stato accompagnato da personale specializzato della Questura presso la struttura di trattenimento di Gradisca D’Isonzo.

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