Rapine, furti e resistenza: 37enne marocchino esce dal carcere e subito espulso

Nel pomeriggio di domenica, un cittadino marocchino, di 37 anni, appena scarcerato è stato accompagnato presso il CPR di Gradisca D’Isonzo (Gorizia).
L’uomo, che risultava irregolare sul territorio nazionale, ha scontato 2 anni nel carcere di Piacenza per rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale.
Al termine degli accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione, è stata avviata la procedura d’espulsione dell’uomo, ed è stato accompagnato da personale specializzato della Questura presso la struttura di trattenimento di Gradisca D’Isonzo.