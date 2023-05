Esce di strada con l’auto nei pressi di Travazzano, 46enne a Parma in elicottero

Perde il controllo dell’auto e finisce la propria corsa fuori strada, ferito un 46enne. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nei pressi di Travazzano di Carpaneto. Il 46enne stava viaggiando lungo la Provinciale quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada. Nell’impatto il conducente ha riportato numerose lesioni per le quali gli operatori hanno disposto il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Sul luogo è atterrata dunque l’eliambulanza che ha trasportato l’uomo al nosocomio ducale.