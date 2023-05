Assigeco Piacenza-Cividale: ultima sfida prima dei playoff (LIVE dalle ore 18:00)

Sul parquet del “PalaBanca” l’UCC Assigeco Piacenza riceve l’UEB Gesteco Cividale per la sesta e ultima giornata del Girone Blu della fase ad orologio di Serie A2. Palla a due alle ore 18:00.

Segui Assigeco Piacenza-Gesteco Cividale sulle frequenze di Radio Sound a partire dalle ore 18:00

Dopo la storica rimonta del “PalaDozza” contro la Fortitudo Bologna, l’Assigeco Piacenza si appresta ad affrontare i friulani della Gesteco Cividale, ultimo scoglio prima dei playoff. La squadra di coach Stefano Salieri arriva a questo match con l’obiettivo di difendere un quinto posto che varrebbe l’accoppiamento con la sesta classificata del Girone Giallo in post-season. Per raggiungere l’obiettivo è, però, necessario battere Cividale o sperare che proprio la Fortitudo non vinca contro l’Urania Milano.

I friulani, in ogni caso, non sono un avversario agevole. Il quintetto allenato da coach Stefano Pillastrini ha chiuso, infatti, la regular season al quinto posto del Girone Rosso e vede, ora, la possibilità di terminare in ottima posizione anche la seconda fase.

