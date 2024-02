Esce di strada nei pressi di Morfasso, muore una donna 80enne: forse un malore

Probabilmente un malore ha causato il decesso di una donna di 80 anni questa mattina, a Rocchetta, frazione di Morfasso.

La donna stava viaggiando al volante di un’auto quando ha perso il controllo del mezzo ed è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri. All’arrivo dei soccorsi la donna era già deceduta, vano ogni tentativo di rianimazione.

Come detto, secondo i primi rilievi, non è da escludere che la 80enne sia morta per un malore, lo stesso malore che le avrebbe fatto perdere il controllo dell’auto.