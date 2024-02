Piombino – Bakery, segui il match LIVE dalle 18

I ragazzi di coach Salvemini, per cercare di interrompere la striscia di due sconfitte consecutive, dovranno passare per Piombino, quinta forza del girone.

Orfani di Wiltshire, per una frattura composta del quinto metatarso, i biancorossi dovranno affrontare una gara intensa e di grande sacrificio.

Piombino, che davanti ai suoi tifosi, è pronto a rifarsi dopo la sconfitta in trasferta con Livorno.