Tragedia nei pressi di Gropparello, due fratelli escono di strada mentre viaggiano in moto: uno muore sul colpo

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, in località Veggiola, nel territorio di Gropparello. Due fratelli, entrambi in sella alle proprie motociclette e diretti nella stessa direzione di marcia, sono usciti di strada quasi nello stesso punto, perdendo il controllo del mezzo durante una curva.

Per uno dei due centauri, un uomo di 60 anni, l’impatto è stato purtroppo fatale. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118, giunti con l’autoinfermieristica di Farini e l’eliambulanza decollata da Parma, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Il secondo motociclista, ferito ma cosciente, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Piacenza: secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e un equipaggio della Pubblica Assistenza Valnure per la gestione dei soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy