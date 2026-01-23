“Sapere cosa fare può salvare la vita”, esercitazione di protezione civile con gli studenti della Vittorino da Feltre

«In caso di emergenza la cosa più importante è sapere cosa fare e come muoversi. La priorità assoluta è la sicurezza delle persone: alle cose si pensa dopo». Con queste parole la sindaca Katia Tarasconi si è rivolta questa mattina agli studenti della classe 5C della scuola primaria “Vittorino da Feltre”, presenti nella sala del Consiglio comunale per l’incontro di debriefing dedicato all’esercitazione di protezione civile che li ha visti protagonisti.

Il confronto

Il confronto ha riunito la sindaca, le autorità e i soggetti istituzionali coinvolti, insieme ai ragazzi e agli insegnanti, per ripercorrere l’attività svolta e riflettere sull’importanza della preparazione e della consapevolezza in caso di emergenza.

Un momento di restituzione e approfondimento che ha messo al centro il valore della prevenzione, soprattutto tra i più giovani. L’esercitazione, promossa dall’Unità Operativa di Protezione Civile del Settore Prevenzione e Sicurezza del Comune di Piacenza, si era svolta il 5 maggio 2025 presso l’istituto di via Manfredi, simulando uno scenario di sisma di lieve entità.

L’esercitazione

Dopo l’evacuazione dell’edificio, è stato applicato il protocollo operativo contenuto nelle “Linee guida condivise per la gestione dell’emergenza sismica negli istituti scolastici”, inserite nel Piano comunale di protezione civile e attualmente in fase di aggiornamento. Le linee guida offrono indicazioni chiare ai dirigenti scolastici per assumere decisioni rapide e consapevoli: valutare il rientro negli edifici oppure richiedere un sopralluogo tecnico, sempre con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza di studenti e personale.

All’esercitazione avevano partecipato, oltre al Comune di Piacenza, la Prefettura con il coordinamento del tavolo istituzionale, l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, l’Ufficio scolastico, il Settore Sviluppo del Patrimonio del Comune, il Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile e il servizio di emergenza sanitaria 118. Durante l’incontro di oggi sono stati condivisi i punti di forza e gli aspetti migliorabili dell’attività svolta, rafforzando il dialogo tra istituzioni, scuola e sistema di protezione civile.

Prepararsi significa proteggere le persone

«Prepararsi significa proteggere le persone – ha ribadito la sindaca Tarasconi – e diffondere una vera cultura della prevenzione. Sapere come comportarsi nei momenti di difficoltà può fare la differenza e dare maggiore sicurezza a tutta la comunità». È già in fase di preparazione un nuovo ciclo di esercitazioni che coinvolgerà altre scuole comunali e provinciali, anche a seguito delle richieste emerse durante le attività formative sulle linee guida, con l’obiettivo di continuare a investire sulla conoscenza, sulla prevenzione e sulla tutela delle persone.

