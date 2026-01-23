Volley – Gas Sales Piacenza, sabato a Modena l’anticipo della diciottesima giornata. Porro: “Siamo pronti”

Per la diciottesima giornata, settima di ritorno, del campionato di SuperLega Credem Banca Gas Sales Piacenza domani, sabato 24 gennaio (ore 21.00) scende in campo al PalaSport G. Panini di Modena: avversario Valsa Group Modena.

Dopo la lunga e vittoria trasferta in terra spagnola nella gara di andata degli Ottavi di Finale della Cev Volleyball Cup, i biancorossi affrontano, nel derby della Via Emilia, Modena con l’obiettivo di mantenere il quarto posto in classifica e prolungare il momento positivo in campionato che dura da quattro partite.

Paolo Porro, palleggiatore Gas Sales Piacenza

“Dopo la lunga trasferta di Coppa Cev ci attende una partita davvero tosta, a Modena l’ambiente è molto caldo e in palio c’è il quarto posto in classifica. Mi aspetto una partita in cui la differenza la potranno fare i dettagli oltre che la battuta. Siamo in un buon momento, affrontiamo una buonissima squadra e lo sta dimostrando partita dopo partita, giocare nel palazzetto di Modena non è facile per nessuno.

Sarà la terza volta che ci affrontiamo in questa stagione in impegni ufficiali, una volta ha vinto Modena, una volta noi. Siamo pronti, penso proprio che sarà una partita bella e divertente”.

L’avversario Valsa Group Modena

Dall’altra parte della rete c’è Valsa Group Modena che nell’ultimo turno di campionato ha segnato il passo a Monza lasciando il quarto posto in classifica proprio a Piacenza. Alla guida dei gialloblù c’è sempre coach Alberto Giuliani, al terzo anno consecutivo sulla panchina di Modena. Il capitano è Simone Anzani, al centro ci sono Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti e la new entry Luca Tauletta.

I palleggiatori sono il francese Amir Tizi-Oualou e Matias Giraudo, rientrato in Italia dopo sei anni vissuti in giro per il mondo. Tra i martelli spiccano i giovani Luca Porro e Arthur Bento, il reparto è completato da Vlad Davyskiba e Jacopo Massari. Confermato il reparto opposti della scorsa stagione, Paul Buchegger e Ahmed Ikhbayri, i liberi sono Filippo Federici e l’australiano Luke Perry.

Classifica

Sir Susa Scai Perugia p. 44; Rana Verona 42; Itas Trentino 39; Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 35; Valsa Group Modena 34; Cucine Lube Civitanova 31; Allianz Milano 26; Vero Volley Monza 15; Sonepar Padova 13; MA Acqua S.Bernardo Cuneo 12; Cisterna Volley 11; Yuasa Battery Grottazzolina 4.

