Esperienza e qualità per il centrocampo del Fiorenzuola: Nicolas La Vigna

Il Fiorenzuola calcio annuncia l’ingaggio di Nicolas La Vigna, centrocampista classe 1997, che entra ufficialmente a far parte della rosa rossonera per la stagione sportiva 2025/2026.

Nato a Milano, La Vigna è un centrocampista abile nella costruzione del gioco, dotato di visione e precisione, in grado di agire da vero playmaker davanti alla difesa. Il suo arrivo rappresenta un innesto strategico per l’equilibrio e la qualità del centrocampo rossonero.

Reduce da una stagione positiva con il Magenta Calcio nel Girone B di Serie D, dove ha collezionato 29 presenze e 2 reti, La Vigna porta a Fiorenzuola un importante bagaglio di esperienza: oltre 75 presenze in Lega Pro (Serie C) e più di 120 in Serie D, numeri che testimoniano il suo percorso solido e costante nel calcio professionistico e dilettantistico nazionale.

Nel 2023/2024 ha vissuto una stagione divisa tra Albalonga nella prima parte e Acireale nella seconda, confermandosi un profilo affidabile e continuo anche nei contesti più competitivi.

Nicolas sarà a disposizione di Mister Nicolò Araldi e dello staff tecnico rossonero a partire da lunedì 28 luglio 2025, data di inizio ufficiale della preparazione precampionato.

Con l’innesto di La Vigna, l’U.S. Fiorenzuola 1922 consolida la propria mediana con geometrie, ordine e personalità, elementi fondamentali in vista dell’imminente stagione di Eccellenza.

