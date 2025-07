Serie B – Alessandro Ceparano è un nuovo giocatore dei Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è lieta di annunciare l’ingaggio di Alessandro Ceparano, guardia/ala classe 2001 di 198 cm, che farà parte del roster gialloblù per la stagione 2025/2026 di Serie B Nazionale Old Wild West.

Ceparano arriva da un’ottima stagione con la maglia di San Giobbe Chiusi, nella quale ha fatto registrare una media di 8,2 punti a partita in 26 minuti di utilizzo, distinguendosi per intensità, solidità difensiva e capacità di produrre gioco sia in campo aperto che a metà campo.

Il giocatore campano vanta già un percorso importante nei campionati nazionali, avendo militato in precedenza con le maglie di Nardò Basket, Brianza Casa Basket, Ozzano, Cecina e Real Sebastiani Rieti.

Proprio ad Ozzano, nella stagione del suo career high, ha chiuso con 10,1 punti di media in 30 minuti a partita, confermandosi come un esterno completo e in costante crescita.

Con Ceparano, i Fiorenzuola Bees aggiungono al proprio organico un giocatore giovane ma già rodato, capace di dare equilibrio, versatilità e pericolosità offensiva al sistema gialloblù.

