Escono dal carcere al termine della pena, 24enne e 43enne irregolari subito espulsi

Nella giornata di mercoledì 12 marzo e giovedì 13 marzo, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di due cittadini irregolari.

Il primo è un cittadino egiziano di anni 24, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per applicazione dell’art. 16 comma 5 (espulsione in alternativa alla detenzione), dopo aver espiato una condanna di 15 mesi per stupefacenti e 2 anni per rapina aggravata, ed il secondo un cittadino tunisino di anni 43, scarcerato dalla locale casa circondariale per fine pena, dopo aver espiato una condanna per cumulo pene di 4 anni e 7 mesi per stupefacenti, oltraggio e resistenza e per reingresso sul territorio nazionale.

Il cittadino egiziano è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso l’aeroporto di Fiumicino dove personale della Questura di Piacenza, abilitato alle scorte internazionali, lo ha portato nel Paese di Origine, tramite volo Charter Internazionale, direzione Il Cairo, in Egitto.

Il cittadino tunisino, invece, dopo la scarcerazione, è stato, nell’immediatezza, espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Milano, per il successivo trasferimento nel Paese di origine che avverrà nei prossimi giorni.

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