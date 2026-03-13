Vap e Miovolley: storico accordo triennale tra due società storiche della pallavolo giovanile AUDIO

In una città in cui trovare l’intesa tra imprenditori in ambito sportivo diventa sempre più complicato il presidente della Volley Academy Piacenza Corrado Marchetti ed il presidente di Mio Volley Pierluigi Stefli si stringono la mano presso il Circolo dell’Unione. Molto più che un semplice gesto d’intesa: si tratta di un vero e proprio accordo per certi versi storico nel mondo della pallavolo giovanile. Una liaison triennale, un’unità di intenti ed una precisa suddivisione dei compiti che ha lo scopo di implementare la ricerca di giovani talenti della pallavolo femminile del territorio.

Mio Volley si occuperà delle pallavoliste più giovani, nella fattispecie dell’under 12 e dell’under 13, ma avrà anche una propria under 15. Vap punterà all’eccellenza sia con l’under 15 regionale che con l’under 17, che disputerà anche il campionato di serie C e con l’under 19 che sarà impegnata in serie B1. A Michele Fanni – fresco di contratto biennale con il club verdeblù – l’ambizioso incarico di Direttore Tecnico di tutte le formazioni del nuovo binomio.



Il presidente Vap Corrado Marchetti: “Mio Volley ci consente di mantenere saldo il legame con il territorio e di implementare la ricerca di talenti”

Il presidente di Mio Volley Pierluigi Stefli: “Vap è una società giovane che ha portato a Piacenza qualcosa di nuovo e rappresenta l’eccellenza: garantisce uno sbocco importante alle pallavoliste. Un legame in cui crediamo tanto”

Il direttore tecnico di tutte le squadre del binomio sarà Michele Fanni, fresco di rinnovo biennale con il club verdeblù: “Un compito ambizioso che richiederà tanto lavoro, ma che spero possa darci grandi soddisfazioni”

L’assessore allo sport Mario Dadati: “Che questa stretta di mano tra Vap e Miovolley sia da esempio per lo sport piacentino”

8 anni di Vap

Volley Academy Piacenza nasce nel 2018, dalla volontà del Presidente Corrado Marchetti –

Amministratore di Coro Marketing, società che è anche il main sponsor di VAP – di portare la

pallavolo giovanile di eccellenza a Piacenza. L’obiettivo principale di Volley Academy Piacenza è

quello di aiutare a crescere le campionesse di domani, attraverso un percorso umano e sportivo, in

cui le ragazze sono seguite da importanti professionisti del settore. Un progetto ad ampio respiro

che spazia in tutte le categorie giovanili dal volley S3 ad under 16 e 18.

Dopo la cavalcata che ha portato la Academy al quarto posto in Italia (tra più di 3000 squadre) con

premi individuali come Miglior Libero e Miglior Realizzatore dei campionati nazionali, VAP ha

conquistato la settima piazza nella stagione 2024/25 alle finali nazionali Under 16 di Agropoli. La

nostra particolarità è affrontare i campionati sempre e solo con giocatrici under. la formazione

under 16 disputa il campionato di serie C la under 18 al campionato di B2, categoria nazionale con

diverse formazioni seniores. Siamo orgogliosi del nostro percorso ma vogliamo alzare sempre più

l’asticella e per farlo contiamo su una squadra fortissima, sia dentro che fuori dal campo. Staff,

squadra, dirigenti, genitori, sponsor: Tutti insieme per raggiungere gli obiettivi comuni

Mio Volley muove i primi passi nel 2004

Polisportiva VII Castelli Gazzolesi , fondata nel 2004, conta oggi circa 400 soci. Da oltre vent’anni

opera sul territorio della Val Luretta e Bassa Val Trebbia con l’obiettivo di promuovere lo sport in

ogni fascia d’età, con un’attenzione particolare ai settori giovanili. Gestisce alcuni impianti sportivi

migliorandoli nel tempo.

Nella Polisportiva sono attive le seguenti sezioni

Sport di squadra e individuali: Pallacanestro e minibasket, Pallavolo e minivolley, Ju-jitsu, Danza

Moderna.

Moderna. Cultura e Benessere: Scuola di musica, Ginnastica estetica, TRX e il Gruppo marciatori in

collaborazione con la scuola elementare.

collaborazione con la scuola elementare. Servizi Sociali: Gestione del doposcuola e del centro giovanile “A tutto Gaz” in sinergia con

l’Amministrazione.

Nel 2013 Polisportiva VII Castelli progetta e fonda insieme a Trebbia Volley e Polisportiva

Gossolengo il Consorzio Miovolley che raggiungerà in pochi anni la serie B1 nazionale, conquisterà

la coppa Italia B2 di pallavolo e svilupperà una eccellente settore giovanile femminile.

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