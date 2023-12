“Etica pubblica e cittadinanza”, incontro pubblico a Piacenza il 13 dicembre

Nell’ambito delle iniziative previste dal Piano triennale Anticorruzione del Comune di Piacenza, mercoledì 13 dicembre alle 17.30 l’Auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi 17 ospiterà l’incontro, aperto a tutte le persone interessate, sul tema “Etica pubblica e cittadinanza”. Un evento organizzato dall’Amministrazione in collaborazione con l’associazione Avviso Pubblico, rete di enti e istituzioni cui è stato affidato, di recente, anche un percorso formativo rivolto ai dipendenti comunali, incentrato sulla prevenzione e il contrasto a criminalità organizzata e corruzione, nel quadro del PNRR.

Al dibattito di mercoledì 13, che lascerà spazio anche alle riflessioni e domande del pubblico presente e sarà introdotto dal direttore generale del Comune di Piacenza Luca Canessa, interverranno Nicoletta Parisi – docente dell’Università Cattolica di Milano e coordinatrice di Libenter, Centro Studi sul monitoraggio del PNRR, già consigliera Anac – e Mario Portanova, giornalista de ilfattoquotidiano.it e coordinatore del mensile FQ Millennium. Sarà l’occasione in cui approfondire anche le questioni legate al rischio di infiltrazioni mafiose e all’importanza della lotta alla corruzione come strumento di difesa della legalità dell’economia, valorizzando il ruolo di una comunità sempre più vigile e consapevole come ulteriore elemento di presidio in sinergia con le istituzioni del territorio.

Con questo obiettivo, l’attività di sensibilizzazione di Avviso Pubblico affianca, ai seminari e workshop destinati al personale della pubblica amministrazione, iniziative come l’incontro con ingresso libero in programma il 13 dicembre, che forniscano, anche ai cittadini, una chiave di lettura e orientamento pratico per prevenire la diffusione di fenomeni criminosi il cui dilagare è dannoso per il tessuto socioeconomico, a livello locale e nazionale.