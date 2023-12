Al Teatro Duse di Cortemaggiore spettacolo dedicato ad Alessandro Manzoni il 16 dicembre.

L’amministrazione comunale e l’Associazione turistica Cortemaggiore sono lieti di annunciare il secondo appuntamento della stagione teatrale 2023/2024. Lo spettacolo in programma il 16 dicembre alle ore 21.00 è dedicato al celebre scrittore Alessandro Manzoni di cui quest’anno ricorrono i 150 anni dalla scomparsa.

Lo spettacolo, intitolato “Alessandro Manzoni: dal lazzaretto ai monti la lunga via del perdono”, seguirà la vita del grande autore, attraverso le sue più grandi opere. Gli attori, guidati dal regista Francesco Pellicini daranno vita ai personaggi delle storie, raccontando con passione e maestria la vita e i romanzi di questo grande scrittore.

Il palco

Sarà il luogo dove le storie del grande maestro si intrecceranno, dando vita ad uno spettacolo unico ed emozionante. Isadora Dellavalle, Alessandra Cavalli e Carmine D’aria, daranno vita ai capolavori imprescindibili della letteratura italiana.

Gli attori

In questo spettacolo, il Manzoni verrà portato in vita grazie alla passione e all’impegno del terzetto di attori di straordinaria bravura che, accompagnati al pianoforte da Thomas Graziani, sapranno rendere omaggio alla sua arte letteraria e farla rivivere in modo unico ed emozionante per il pubblico presente, grazie alla loro grande professionalità e alla passione che mettono in ogni interpretazione.

Luca Tacchini Assessore alla cultura di Cortemaggiore

“Il nostro obbiettivo è quello di continuare a fare cultura all’interno del teatro, offrendo spettacoli ed eventi di alta qualità, che siano in grado di coinvolgere il pubblico e di stimolare la riflessione critica. Inoltre, ci impegniamo a promuovere la cultura in tutte le sue forme, attraverso collaborazioni con altre associazioni e compagnie teatrali sostenendo e promuovendo eventi e spettacoli che possano interessare un pubblico il più ampio possibile. Crediamo fortemente in questo valore e auspichiamo che il nostro lavoro possa portare questo teatro sempre più al centro dell’attenzione e che la sua rilevanza culturale venga riconosciuta a livello locale e provinciale. Solo così sarà possibile garantire la sua sopravvivenza e la continuità della sua attività, che rappresenta una risorsa preziosa per la comunità.”

Informazioni

Il costo del biglietto (10 euro) è stato calmierato e reso popolare per poter garantire a tutti la possibilità di assistere agli spettacoli. Per tutte le informazioni potete rivolgervi al 366.3065722 oppure 393.0329042 mentre la biglietteria è attiva presso la sede dell’Associazione turistica Cortemaggiore in via Boni Brighenti 2/a