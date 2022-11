Asp “Città di Piacenza”, si dimette l’amministratore unico Eugenio Caperchione: “Molteplici impegni professionali”

L’Amministratore Unico della Asp “Città di Piacenza”, professor Eugenio Caperchione, ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dall’incarico. Nella nota emanata dal Comune si legge come motivazione “in considerazione dei molteplici impegni professionali che non gli consentirebbero un totale coinvolgimento nella futura gestione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona“.

La decisione, formalizzata questo pomeriggio nel corso di un incontro in Municipio, fa seguito alle considerazioni condivise, in queste settimane, dagli enti pubblici soci della Asp – Comune e Provincia di Piacenza – con lo stesso professor Caperchione, con riferimento sia al lavoro svolto da quest’ultimo per il risanamento economico dell’Azienda, sia alle valutazioni sui futuri scenari che la Asp “Città di Piacenza” sarà chiamata ad affrontare nei prossimi anni, che richiedono un considerevole impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Le Amministrazioni comunale e provinciale di Piacenza ringraziano il professor Caperchione per l’attività svolta a favore della Asp e della collettività durante il suo mandato, cogliendo l’occasione per augurargli il raggiungimento di sempre più importanti traguardi professionali.