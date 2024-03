Euribor manipolato, risarcimenti per i piacentini con mutui a tasso variabile? Cordani (Federconsumatori): “Tanti riscontri” – AUDIO

Euribor manipolato, risarcimenti per i piacentini con mutui a tasso variabile? Chi ha stipulato, tra la fine di settembre 2005 e la fine di maggio 2008, un finanziamento a tasso variabile legato all’Euribor e chi, in ogni modo, in tale periodo ne aveva uno in essere, sia esso ora cessato oppure no, può chiedere la restituzione di parte di ciò che ha pagato. Con quali prospettive? Le possibili restituzioni variano di caso in caso e possono raggiungere svariate migliaia di euro.

È la Cassazione ad averlo detto di recente – spiega Angela Cordani Presidente di Federconsumatori Piacenza – ma non solo. Infatti altre sentenze di svariati Tribunali e Corti d’Appello, hanno riconosciuto la nullità dei tassi di interesse applicati dagli istituti bancari e finanziari, sulla base di un accodo manipolativo della concorrenza che aveva falsato la determinazione del tasso Euribor. La Federconsumatori sta valutando, attraverso la sua Consulta Legale, le azioni utili per ottenere tale restituzione.

Avete fatto un incontro, come hanno risposto i piacentini?

Molto bene. Nell’incontro organizzato con la consulta legale, perché è un tema che merita attenzione, abbiamo verificato quanti piacentini potrebbero usufruire della novità rappresentata dall’ordinanza della Corte di Cassazione. C’è stata una grande partecipazione. Nell’incontro si è parlato della decisione di Federconsumatori di attivare gli strumenti per rivendicare il ricalcolo del tasso.

La partita dei possibili risarcimenti è dunque aperta

E’ una partita che si gioca con istituti molto potenti e organizzati. Noi speriamo di poter ottenere i rimborsi come abbiamo fatto in passato con altri casi che hanno visto un incontro con questi grossi gruppi e l’arrivo di conciliazioni. Il nostro obiettivo non è percorrere la via giudiziaria, ma quella di fare accordi.

Come state agendo in questo momento?

Come dicevo sono tanti i piacentini che ci hanno contattato su questo tema, quindi stiamo organizzando degli incontri individuali perché ogni persona ha un contratto specifico. Quindi non possiamo parlare di azioni collettiva, ma verificare caso per caso.

Euribor manipolato, risarcimenti per i piacentini con mutui a tasso variabile?

Federconsumatori Piacenza.